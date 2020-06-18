З'явилося моторошне відео з вінницької реанімації, де лікують хворих на коронавірус

У мережі з'явився ролик з інфекційної лікарні (колаж РБК-Україна)

У мережі показали, як себе почувають хворі на коронавірус в лікарні Вінниці

У мережі показали відео з інфекційної лікарні Вінниці, де лікують хворих на коронавірус. У пацієнтів важка форма хвороби та вони підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє у своєму сюжеті телеканал "Віта", деякі з пацієнтів ледве дихають. Наприклад, тут лежить жінка Тетяна, їй 56 років, 5 червня вона потрапила з температурою під 40 градусів у перше інфекційне відділення Вінницької лікарні. Городянка відразу потрапила в реанімацію, COVID-19 спровокував у неї двосторонню пневмонію.

Тетяна трохи знімає кисневу маску, щоб дати коментар журналісту.

"Не жартуйте з цим, це не жарт. Перебіг хвороби у всіх різний. Це дуже важко, коли кожен день температура", - розповіла хвора.

Також в реанімації лежить і сім'я вінничан. Спочатку сюди привезли чоловіка, а через деякий час за ним надійшла сюди і його дружина. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати стан хворих.

"Я тут вже 10 днів. Поступив у дуже важкому стані, але зараз, на жаль, стан не покращується", - розповів хворий на коронавірус Леонід.

Леонід закликає всіх українців одягати маски, бо хвороба дуже серйозна і це не жарти.

У Вінниці лікують хворих на коронавірус (відео телеканал Віта)

Нагадаємо, коронавірус в Україні не йде на спад. Наприклад, за 17 червня зафіксований антирекорд захворюваності 829 випадків.

Як ми раніше повідомляли, в Україні антирекорд по коронавірусу.

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Автор: Людмила Жукова