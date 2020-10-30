З'явилося відео з винуватцем страшної ДТП на Майдані: виявився тверезим

Смертельна ДТП на Майдані Незалежності 30 жовтня забрала життя двох людей. Попередньо - серед загиблих літня жінка і чоловік. При цьому водій позашляховика виявився тверезим.

У мережі показали відео з 66-річним чоловіком, який був у момент аварії за кермом Land Rover. Він пройшов перевірку на драгері, і виявилося, що чоловік тверезий. Він виглядає шокованим.

Поліцейським з третьої спроби вдалося побачити результати на вимірювальному пристрої. І вони не могли повірити, коли побачили нулі.

Винуватця ДТП на Майдані перевірили на драгері (відео: facebook.com/grishyn)

В мережі пишуть, що чоловік їхав після місцевої операції з наркозом додому і втратив свідомість.

Смертельна ДТП на Майдані 30 жовтня

Нагадаємо, що ДТП на Майдані в Києві сталася в п'ятницю близько 16:00. Судячи з камер зовнішнього спостереження водій наїхав на конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан, з'їхав по сходах і в'їхав людей, а потім вилетів на проїжджу частину, де протаранив 4 авто, що стояли в заторі.

ДТП в Києві на Майдані (фото: twitter.com/AMykhailovaA)

Відео з моментом аварії можна подивитися за посиланням. Обережно 18+.

Як повідомляє Telegram-канал APnews, водія звуть Назаренко Юрій Миколайович, він 1954 року народження. Раніше обіймав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ).