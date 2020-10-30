Появилось видео с виновником жуткого ДТП на Майдане: оказался трезв

ДТП в Киеве на Майдане Незалежности случилось в пятницу, 30 октября
Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября забрало жизни двоих людей. Предварительно - среди погибших пожилая женщина и мужчина. При этом водитель внедорожника оказался трезвым.
В сети показали видео с 66-летним мужчиной, который был в момент аварии за рулем Land Rover. Он прошел проверку на драгере, и оказалось, что мужчина трезв. Он выглядит потерянным и шокированным.
Полицейским с третьей попытки удалось увидеть результаты на измерительном устройстве. И они не могли поверить, когда увидели нули.
Виновника ДТП на Майдане проверили на драгере (видео: facebook.com/grishyn)
В сети пишут, что мужчина ехал после местной операции с наркозом домой и потерял сознание.
Смертельное ДТП на Майдане 30 октября
Напомним, что ДТП на Майдане в Киеве случилось в пятницу около 16:00. Судя по камерам наружного наблюдения водитель наехал на конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан, съехал по ступенькам и въехал людей, а затем вылетел на проезжую часть, где протаранил минимум 4 авто, что стояли в заторе.
ДТП в Киеве на Майдане (фото: twitter.com/AMykhailovaA)
Видео с моментом аварии можно посмотреть по ссылке. Осторожно 18+.
Как сообщает Telegram-канал APnews, водителя зовут Назаренко Юрий Николаевич, он 1954 года рождения. Ранее занимал должность Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).