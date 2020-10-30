Появилось видео с виновником жуткого ДТП на Майдане: оказался трезв

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября забрало жизни двоих людей. Предварительно - среди погибших пожилая женщина и мужчина. При этом водитель внедорожника оказался трезвым.

В сети показали видео с 66-летним мужчиной, который был в момент аварии за рулем Land Rover. Он прошел проверку на драгере, и оказалось, что мужчина трезв. Он выглядит потерянным и шокированным.

Полицейским с третьей попытки удалось увидеть результаты на измерительном устройстве. И они не могли поверить, когда увидели нули.

Виновника ДТП на Майдане проверили на драгере (видео: facebook.com/grishyn)

В сети пишут, что мужчина ехал после местной операции с наркозом домой и потерял сознание.

Смертельное ДТП на Майдане 30 октября

Напомним, что ДТП на Майдане в Киеве случилось в пятницу около 16:00. Судя по камерам наружного наблюдения водитель наехал на конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан, съехал по ступенькам и въехал людей, а затем вылетел на проезжую часть, где протаранил минимум 4 авто, что стояли в заторе.

ДТП в Киеве на Майдане (фото: twitter.com/AMykhailovaA)

Видео с моментом аварии можно посмотреть по ссылке. Осторожно 18+.

Как сообщает Telegram-канал APnews, водителя зовут Назаренко Юрий Николаевич, он 1954 года рождения. Ранее занимал должность Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).