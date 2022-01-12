З'явилося відео, де українські судді розважаються під російський "блатняк"

У Запоріжжі судді влаштовували гулянку в одному з розважальних закладів з караоке і танцями під російський шансон і "блатняк". Розваги слуг Феміди потрапило на відео, після чого кадри опублікували в мережі, викликавши бурхливу реакцію.
Ролик 12 січня виклав активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.
Зазначається, що такі розваги відбувалися на професійне свято "героїв" відео - на День працівників суду України, який відзначається 15 грудня.
"А це судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя. Під російський блатняк розважаються", - йдеться в публікації.
На кадрах можна побачити, як один із суддів вельми експресивно виконує на сцені пісню зірки російського шансону Михайла Круга "Кольщик". Далі в ролику - веселі танці слуг Феміди біля столиків під звуки інших російських музичних "шлягерів".
"Дуже красномовне відео. І це ще одна з тисяч причин, чому Україна потребує негайної судової реформи за участі міжнародних експертів", - висловив думку Стерненко.
Повне відео можна подивитися за цим посиланням.
А ось - "виступ" заступника голови суду під караоке на корпоративі.
Відео: запорізькі судді "відзначилися" на гулянці в ресторані
У мережі під постом звучать обурені коментарі, при цьому деякі користувачі з сумом відзначають, що подібні кадри їх анітрохи не здивували, інші ж стали інспірувати збір на квитки до Росії, та інше. Ось "найспокійніші" коменти:
Нагадаємо, раніше харківські курсантки станцювали під російський шансон, і відео викликало в мережі гнівну реакцію.
Також ми писали про те, що в Києві оновили правила для маршруток, і тепер, серед іншого, водіям не можна врубати "блатні" пісні з шансоном на весь салон.