З'явилося відео розкішного палацу Медведчука і Марченко в окупованому Криму

У ЗМІ показали розкішний палац, яким володіють в окупованому Криму Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Влітку 2012 року Володимир Путін зустрічався з Віктором Януковичем в Криму, після чого заїхав у гості до кумів - Медведчука, Марченко і хрещениці Даші. Родина Медведчуків радо прийняв тоді президента РФ, увімкнувши для нього фонтан, який навіть заспівав радянську пісню - гімн рідного для Путіна Санкт-Петербурга.

У 2018-му році на генплані Ялти площа, якою володіє опальний український політик була підписана, як "палац Медведчука". Ця територія розташована між Сімеїзом і Алупкою.

Палац Медведчука стоїть і понині. І не лише стоїть, а будується. З дрона видно, що на території ведуться активні роботи в двоповерховій будівлі, що за високим парканом. З квадрокоптера видно також кілька будівель, водні гірки та пляж, басейн, вертолітний майданчик і великий парк.

Як з'ясувалося, ще до окупації фірма, пов'язана з Медведчуком, оформила у власність пірс, а також викупила 1,2 га пляжу. Зараз пляж оформлений окремо від маєтку на 1,9 га, що Медведчук у декларації не вказав.

Коли в 2020 в РФ розширили перелік територій, на яких іноземці та іноземні компанії не можуть володіти землею, туди потрапив майже весь Крим. У Медведчука запитали, що він буде з цим робити. Він відповів, що з усіма питаннями розбереться.

Журналісти подали запит, щоб з'ясувати, чи планують Медведчук і Марченко отримати російське громадянство, щоб переоформити кримські володіння. Відповідь досі не отримана...

ЗМІ показали палац Медведчука в Криму (відео: Крим Реалії)