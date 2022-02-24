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З'явилося відео розбитої під Черніговом колони військ РФ. Українці взяли в полон танкістів

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Чернігівська область, Четвер 24 лютого 2022 20:50
З'явилося відео розбитої під Черніговом колони військ РФ. Українці взяли в полон танкістів Колаж РБК-Україна: у Чергинівській області розбита колона російських військ
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ відбивають атаки російських окупаційних військ у Чернігівській області, де була знищена колона бронетехніки противника. В інтернеті з'явилося відео про втрати загарбників в живій силі та техніці.

Кадри 24 лютого опублікували в мережі.

У Ріпкинському районі біля населеного пункту Осняки на автотрасі зняли палаючу підбиту автоколону російських військ. Також на дорозі було видно мертві тіла окупантів.

Розбиту колону зняв на телефон водій, який проїжджав повз, після чого відео виклав Михайло Жирохов у своєму Facebook.

Попереджаємо, на ролику присутня нецензурна лайка (відео 21+).

Відео: розбита колона російських військ у Чернігівській області

Крім того, на Чернігівщині в місті Сновськ (стара назва Щорс) місцеві захисники захопили російський танк-тральщик, а екіпаж взяли в полон. Ворожа техніка заглохла на окружній.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці, відео він отримав по каналах поліції Чернігівської області.

"Прості українські чоловіки витягли танкістів і підпалили танк. Танкісти знаходяться в цілості. До них ставляться добре. Коли ми викинемо армію агресора - хлопців повернуть їх матерям. Ми ж попереджали, що ми не будемо зустрічати окупантів з квітами і караваями!"- йдеться в публікації.

Відео: у Сновську під Черніговом українці спалили російський танк і взяли солдатів у полон

Раніше повідомлялося, що під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод військ РФ.

Додамо також, що пізніше військові ЗСУ показали відео допиту командира російської 74 мотострілецької бригади з Кузбасу.

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