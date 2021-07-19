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З'явилося відео падіння вітрини в київському ТЦ на 4-річного хлопчика, якому зламало ногу

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 19:07
З'явилося відео падіння вітрини в київському ТЦ на 4-річного хлопчика, якому зламало ногу Колаж РБК-Україна: з'явилося відео падіння вітрини на дитину в київському ТРЦ
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 17 липня, в Києві в ТРЦ Retroville стався неприємний інцидент з 4-річною дитиною, на якого впала вітрина-холодильник. Зараз в мережі з'явилося відео, на якому видно, як це сталося.

Відео події в розважальному центрі "PAPASHON kids" опублікував Telegram-канал "KIEVMAP".

"Компанія провела ретельний огляд місця події та службове розслідування щодо травмованого в результаті нещасного випадку 4-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що дитина розглядала вітрини з солодощами в дитячому кафе, а потім застрибнула на одну з них. Конструкція вітрини не витримала вагу дитини і перекинулася.

І хоча в вітринах встановлено загартоване скло, яке мінімізує ушкодження в разі розбиття, хлопчик отримав травми. Крім того, у нього перелом ноги (нижньої кінцівки).

З'явилося відео падіння вітрини в київському ТЦ на 4-річного хлопчика, якому зламало ногуЗ'явилося відео падіння вітрини в київському ТЦ на 4-річного хлопчика, якому зламало ногу

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Оскільки спрогнозувати стрибок відвідувача на конструкції, для цього не призначені, неможливо, компанія не може нести відповідальність за подальші наслідки таких дій", - заявили в адміністрації і побажали дитині якнайшвидшого одужання.

Користувачі мережі звинувачують матір дитини, яка не дивилася за хлопчиком.

  • Мені ось просто цікаво, де в цей момент були батьки і чому не стежили за дитиною? Тим більше що це розважальний комплекс, де потрібно бути особливо уважними до дітей;
  • Те ж саме питання у мене ... плюс виховувати треба, щоб не ліз на вітрину ...
  • Сподіваюся, батьки заплатять за вітрину.

Нагадаємо, що мама хлопчика скаржилася в соцмережах, що після інциденту до них так ніхто і не підійшов з представників торгового центру.

Раніше педіатр склав список ліків для аптечки для дитини на морському відпочинку.

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