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Появилось видео падения витрины в киевском ТЦ на 4-летнего мальчика, которому сломало ногу

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 19:07
Появилось видео падения витрины в киевском ТЦ на 4-летнего мальчика, которому сломало ногу Коллаж РБК-Украина: появилось видео падение витрины на ребенка в киевском ТРЦ
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 17 июля, в Киеве в ТРЦ Retroville произошел неприятный инцидент с 4-летним ребенком, на которого упала витрина-холодильник. Сейчас в сети появилось видео, на котором видно, как это случилось.

Видео происшествия в развлекательном центре "PAPASHON kids" опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

"Компания провела тщательный осмотр места происшествия и служебное расследование относительно травмированного в результате несчастного случая 4-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

На видео видно, что ребенок рассматривал витрины со сладостями в детском кафе, а потом запрыгнул на одну из них. Конструкция витрины не выдержала вес ребенка и перевернулась.

И хотя в витринах установлено закаленное стекло, которое минимизирует повреждения в случае разбития, мальчик получил травмы. Кроме того, у него перелом ноги (нижней конечности).

Появилось видео падения витрины в киевском ТЦ на 4-летнего мальчика, которому сломало ногуПоявилось видео падения витрины в киевском ТЦ на 4-летнего мальчика, которому сломало ногу

В Киеве в ТРЦ на мальчика упала витрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Поскольку спрогнозировать прыжок посетителя на конструкции, для этого не предназначенные, невозможно, компания не может нести ответственность за дальнейшие последствия таких действий", - заявили в администрации и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.

Пользователи сети обвиняют мать ребенка, которая не смотрела за мальчиком.

  • Мне вот просто интересно, где в этот момент были родители и почему не следили за ребенком? Тем более что это развлекательный комплекс, где нужно быть особенно внимательными к детям;
  • Тот же самый вопрос у меня… плюс воспитывать надо, чтоб не лез на витрину…
  • Надеюсь, родители заплатят за витрину.

Напомним, что мама мальчика жаловалась в соцсетях, что после инцидента к ним так никто и не подошел из представителей торгового центра.

Ранее педиатр составил список лекарств для аптечки для ребенка на морском отдыхе.

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