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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 14:00
З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою Фото: Заборонені фото реального життя в СРСР (Володимир Соколаєв, facebook.com/varlamov)
Автор: Світлана Мащенко

З'явилися фото, які були заборонені в СРСР. На них зображено справжнє життя радянських людей, яку не показували на передовицях "Правди" та центральних телеканалах. Чорно-білі кадри, зроблені в 1980-х демонструють важкі умови, до яких доводилося пристосовуватися простому народу.

В мережі про знімки, що показують жорстокі реалії радянського життя, згадав блогер Ілля Варламов.

Кадри були настільки правдиві, що вартували їхньому автору роботи.

"Ці фотографії, зняті в середині 80-х в Новокузнецьку, вартували фотографу Володимиру Соколаєву роботи за "очорнення соціалістичного способу життя", - пише автор публікації.

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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

У радянський час як вогню боялися цієї репортажної фотографії, адже вона разюче відрізнялася від постановочних кадрів щасливого життя.

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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдоюЗ'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

"Більшість професіоналів займалися постановкою за завданням Партії. А ось живих, справжніх знімків повсякденного життя мало. Цим і цікаві такі фотографи як Володимир Соколаєв", - додав блогер.

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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

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З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

Раніше ми публікували одну з серій заборонених фото з СРСР, на які складно дивитися без огиди.

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