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Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 14:00
Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой Фото: Запрещенные фото реальной жизни в СССР (Владимир Соколаев, facebook.com/varlamov)
Автор: Светлана Мащенко

Появились фото, которые были запрещены в СССР. На них изображена настоящая жизнь советских людей, которую не показывали на передовицах "Правды" и центральных телеканалах. Черно-белые кадры, сделанные в 1980-х демонстрируют тяжелые условия, к которым приходилось приспосабливаться простому народу.

В сети о снимках, показывающих жестокие реалии советской жизни, вспомнил блогер Илья Варламов.

Кадры были настолько правдивы, что стоили их автору работы.

"Эти фотографии, снятые в середине 80-х в Новокузнецке, стоили фотографу Владимиру Соколаеву работы за "очернение социалистического образа жизни", - пишет автор публикации.

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Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

В советское время как огня боялись настоящей репортажной фотографии, ведь она разительно отличалась от постановочных кадров счастливой жизни.

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Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдойПоявились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

Дети развлекались как могли

Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

"Большинство профессионалов занимались постановкой по заданию Партии. А вот живых, настоящих снимков повседневной жизни мало. Этим и интересны такие фотографы как Владимир Соколаев", - добавил блогер.

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Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

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Животным тоже было непросто - не только же людям быть "счастливыми" в стране советов.

Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

Ранее мы публиковали одну из серий запрещенных фото из СССР, на которые сложно смотреть без отвращения.

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