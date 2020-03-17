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З'явилися шокуючі цифри по коронавірусу в Україні

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 10:51
З'явилися шокуючі цифри по коронавірусу в Україні
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні має не тільки "закордонне" походження

Коронавірус в Україні діагностували у семи осіб станом на 17 березня. При цьому COVID-19 у більшості випадків поширився всередині країни, а не був привезений з Європи або інших регіонів - епіцентрів епідемії коронавіруса.

Таку заяву зробив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час позачергового засідання Верховної Ради.

За його словами, четверо з семи українців захворіли вже всередині країни, за кордон вони не виїжджали.

Відзначимо, що на даний момент відомо про такі випадки інфікування:

  • 3 березня, Чернівці - чоловік, 49 років, був в Італії (одужав);
  • 12 березня - Радомишль, жінка, 71 рік (померла 13 березня); чоловік, 64 роки (в Італії була дружина);
  • 16 березня - Чернівецька область, дві жінки;
  • 16 березня - Київ, студент, контактував з жінкою з Радомишля; жінка, яка повернулася з Франції.

Таким чином, достовірно відомо, що троє з семи заражених були в Італії, Польщі та Франції.

"В Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з внутрішньодержавною передачею даного вірусу на території нашої країни", - заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що через карантинні заходи у Києві буде зупинена робота Київського метрополітену. Дата закриття - 17 березня, точний час поки невідомо, попередньо - 12:00. Кабмін також прийняв постанову про зупинку метро в Харкові і Дніпрі.

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