З'явилися шокуючі цифри по коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні має не тільки "закордонне" походження
Коронавірус в Україні діагностували у семи осіб станом на 17 березня. При цьому COVID-19 у більшості випадків поширився всередині країни, а не був привезений з Європи або інших регіонів - епіцентрів епідемії коронавіруса.
Таку заяву зробив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час позачергового засідання Верховної Ради.
За його словами, четверо з семи українців захворіли вже всередині країни, за кордон вони не виїжджали.
Відзначимо, що на даний момент відомо про такі випадки інфікування:
Таким чином, достовірно відомо, що троє з семи заражених були в Італії, Польщі та Франції.
"В Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з внутрішньодержавною передачею даного вірусу на території нашої країни", - заявив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, що через карантинні заходи у Києві буде зупинена робота Київського метрополітену. Дата закриття - 17 березня, точний час поки невідомо, попередньо - 12:00. Кабмін також прийняв постанову про зупинку метро в Харкові і Дніпрі.