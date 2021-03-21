З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Газетний кіоск", початок 1980-х

Чого тільки варта якість асфальту, а також облуплений кіоск. Але головна деталь фото - замучені кури разом з буханками хліба в руках у чоловіка, який збирає дріб'язок для покупки преси.

"Обідня перерва в механічних майстернях", 1983 рік

Цей знімок чудово ілюструє, що всі в СРСР були активними і спортивними, грали в рухливі та настільні ігри. Але виглядав цей "спорт" приблизно, як на фото нижче.

"Робітнича їдальня будівельників сталеплавильного цеху", 1981 рік

Ті, хто сумують за радянськими столовими, забули, як насправді все було убого в таких "харчевнях".

"Люди з м'ясом на вулиці"

Пара урвала десь пристойний шматок м'яса і тепер думає, як дотягти додому. А чоловік-годувальник дивиться на фотографа, ніби у нього цей окіст хочуть відібрати.

"Продавець букетів", 1980-й рік

Старий вийшов на вулицю зі скромними букетами і сів їх продавати на холодний камінь вітрини явно не від хорошого життя.

"Пасажир трамвая з яйцями"

Чоловік купив цілий лоток яєць, а це значить, що швидше за все це був дефіцит. До того ж яйця не можна було придбати у магазині біля дому - а треба було шукати по місту, добираючись на трамваї.