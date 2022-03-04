З'явилися фото обстріляних путінськими військами мирних кварталів Маріуполя

Зазначимо, що Маріуполь лишається однією з найгарячіших точок України, по якому окупант б'є від самого початку вторгнення Росії в Україну.

Фото: Ранок 4 березня в Маріуполі (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Що відбувається в Маріуполі 4 березня

В Генштабі ЗСУ звітували, що станом на цей день ворог оточив Маріуполь.

"На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник, силами до п'ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил - на Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Мер Маріуполя заявив, що місто понад добу під постійним обстрілом російських військ. Ворог навмисно обстрілює мирні квартали Маріуполя.