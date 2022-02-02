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З'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоу

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Київ , Середа 02 лютого 2022 20:16
З'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоу Світлана Лобода готує нове шоу в Києві (колаж: Styler)
Автор: Роман Мирончук

Виявляється, Світлана Лобода та її команда вже 6 місяців ведуть активну роботу в Києві над створенням нового концертного шоу, яке незабаром побачать українці.

Пропонуємо вам подивитися на Styler фото з репетицій.

"Ми зараз знаходимося на етапі генеральних прогонів - з ранку і до пізнього вечора проводимо час в танцювальних залах. Я дуже натхненна тим, що відбувається. І дуже чекаю остаточний результат", - ділиться LOBODA.

З'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоуЗ'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоуЗ'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоуЗ'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоуЗ'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоуЗ'явилися фото, як LOBODA в Києві готується до нового шоу

Лобода готує нове шоу в Києві (фото: прес-служба співачки)

Що відомо про нове концертне шоу Лободи

Відомо, наприклад, що режисером "Время LO" виступить Олег Боднарчук.

"Ми готуємо безпрецедентне шоу. На сцені глядач побачить 32 величезних екрани. Це складна технологія. Для забезпечення цього грандіозного рішення залучені фахівці з 10 країн. Моє завдання скоротити дистанцію між Світланою і її шанувальниками на концерті, тепер кожен зможе практично доторкнутися до зірки і відчути її максимально близько", - хвалиться він.

Кажуть, що в шоу-програму увійде 25 пісень. Частина з яких - це свіжі релізи, а друга-хіти співачки.

Боднарчук обіцяє, що це шоу "буде апофеозом стилю".

"Ми хочемо, щоб глядач буквально заглянув в очі артистці, розглянув те, з чого вона складається, обрамляючи це грацією, оригінальними костюмами і постановками", - сказав він.

У команді артистки, яка зараз відпочиває з дітьми на березі океану, розповіли, що окремі фрагменти нового шоу будуть показані Лободою 27 червня в одеському клубі Ibiza.

Нагадаємо, Лобода дала друге інтерв'ю на українському ТБ, зігнавши ведучого зі свого місця.

Раніше Світлана Лобода у Маші Єфросиніної розповіла про нового обранця, роботу в Україні та стосунки з Нателлою Крапівіною.

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