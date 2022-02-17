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Підвищують лібідо і настрій: дієтолог назвала кращі продукти-афродизіаки

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Четвер 17 лютого 2022 10:29
Підвищують лібідо і настрій: дієтолог назвала кращі продукти-афродизіаки Фото: Кращі продукти для підвищення лібідо (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Афродизіаки - згідно з даними FDA, це речовини, які можуть викликати або посилити сексуальне бажання і сприяти сексуальній активності. Помічали, що після вживання деяких страв і напоїв наш настрій змінюється, підвищується лібідо?

Дієтолог Ольга Безугла розповіла в Instagram, як це працює, а також порадила кращі продукти-афродизіаки.

Якщо дивитися з позицій наукових підтверджень, то дія деяких продуктів-афродизіаків може пояснюватися за рахунок впливу на кровоносні судини, покращуючи приплив до частин тіла, або за рахунок достатньої кількості антиоксидантів і мікроелементів і речовин, діючих на наш настрій.

Так, наприклад, довгий час вважалося, що найголовніший продукт, що підсилює сексуальний потяг, - це шоколад. Дослідження показали, що какао може збільшити кровотік там, де необхідно.

Але коли було вивчено його прямий зв'язок з сексуальним бажанням, не було знайдено жодних доказів на підтримку його використання в якості афродизіака, хоча для поліпшення настрою все ж функція доведена.

Але все ж, чим можемо урізноманітнити раціон сьогодні?

  • Ягоди, горіхи, лосось, авокадо, яловичина, фрукти. Амінокислота L-аргінін, що міститься в таких продуктах, як волоські горіхи і яловичина, в організмі перетворюється в оксид азоту, що збільшує кровотік.
  • Як і продукти з високим вмістом омега - 3 жирних кислот, включаючи лосось і авокадо.
  • Ще один помічник - кверцетин. Кверцетин міститься в яблуках, ягодах, винограді, червоному вині, часнику.

Підвищують лібідо і настрій: дієтолог назвала кращі продукти-афродизіаки

Деякі продукти можуть підвищувати сексуальний потяг (фото: freepik.com)

Але якщо розглядати дану дію в довгостроковій перспективі, то тут все ж правда на стороні здорового і збалансованого харчування + якісного сну і головне - відсутність голоду.

Насправді, може виявитися, що будь-яка їжа може володіти якостями афродизіака. Здорове харчування, у складі якого є риба, морепродукти, м'ясо, горіхи, фрукти, овочі та цільнозернові продукти, за результатами багатьох досліджень допомагає підтримувати функцію нервової системи, нормальний кровотік, баланс гормонів і прекрасний рівень сексуальної активності.

Раніше повідомлялося, що названий популярний напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі.

Ми також писали, що експерти назвали список продуктів, які варто їсти після тренування.

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