Підвищують лібідо і настрій: дієтолог назвала кращі продукти-афродизіаки

Афродизіаки - згідно з даними FDA, це речовини, які можуть викликати або посилити сексуальне бажання і сприяти сексуальній активності. Помічали, що після вживання деяких страв і напоїв наш настрій змінюється, підвищується лібідо?

Якщо дивитися з позицій наукових підтверджень, то дія деяких продуктів-афродизіаків може пояснюватися за рахунок впливу на кровоносні судини, покращуючи приплив до частин тіла, або за рахунок достатньої кількості антиоксидантів і мікроелементів і речовин, діючих на наш настрій.



Так, наприклад, довгий час вважалося, що найголовніший продукт, що підсилює сексуальний потяг, - це шоколад. Дослідження показали, що какао може збільшити кровотік там, де необхідно.

Але коли було вивчено його прямий зв'язок з сексуальним бажанням, не було знайдено жодних доказів на підтримку його використання в якості афродизіака, хоча для поліпшення настрою все ж функція доведена.



Але все ж, чим можемо урізноманітнити раціон сьогодні?

Ягоди, горіхи, лосось, авокадо, яловичина, фрукти. Амінокислота L-аргінін, що міститься в таких продуктах, як волоські горіхи і яловичина, в організмі перетворюється в оксид азоту, що збільшує кровотік.

Як і продукти з високим вмістом омега - 3 жирних кислот, включаючи лосось і авокадо.

Ще один помічник - кверцетин. Кверцетин міститься в яблуках, ягодах, винограді, червоному вині, часнику.

Деякі продукти можуть підвищувати сексуальний потяг (фото: freepik.com)

Але якщо розглядати дану дію в довгостроковій перспективі, то тут все ж правда на стороні здорового і збалансованого харчування + якісного сну і головне - відсутність голоду.



Насправді, може виявитися, що будь-яка їжа може володіти якостями афродизіака. Здорове харчування, у складі якого є риба, морепродукти, м'ясо, горіхи, фрукти, овочі та цільнозернові продукти, за результатами багатьох досліджень допомагає підтримувати функцію нервової системи, нормальний кровотік, баланс гормонів і прекрасний рівень сексуальної активності.