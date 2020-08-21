Повторний карантин у Європі вводити не будуть: заява ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що навіть при збільшенні інфікованих COVID-19 в Європі немає сенсу вводити повторний карантин.

Про це 20 серпня заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе. За словами Клюґе, за останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з подальшим поширенням коронавірусу, і тепер вони значно краще підготовлені, ніж на початку пандемії COVID-19.

"Зараз ми знаходимося в набагато кращому стані для того, щоб ліквідувати локальні вогнища інфекції", - цитує представника організації DW.

За словами представника організації, що Європа зможе протистояти вірусу без локдауна.

"Ми здатні протидіяти вірусу і одночасно підтримувати роботу економіки та освітньої системи. Тепер для нас лютий не повториться. Адже нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству", - заявив представник міжнародної організації.

Зазначимо, що ефективними заходами боротьби з інфекцією ВООЗ вважає дотримання соціальної дистанції та ліквідації окремих випадків захворювання. Також є дуже важливим ефективне відстеження контактів хворих.

Як ми раніше повідомляли, Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я почало переговори з Російською Федерацією для отримання більш детальної інформації про нещодавно схваленої експериментальної вакцини від коронавірусу.