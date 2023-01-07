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Полнолуние в январе 2023 года перевернет жизнь этих знаков Зодиака: кто счастливчики

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Суббота 07 января 2023 06:30
Полнолуние в январе 2023 года перевернет жизнь этих знаков Зодиака: кто счастливчики Гороскоп на первое полнолуние 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 7 января 2023 года расскажет, какие знаки Зодиака ждут изменения благодаря первому полнолунию в знаке Рака, которое как раз произойдет на Рождество Христово по юлианскому календарю.

Об этом пишет Chasdiy.

Близнецы

7 января у Близнецов ожидается насыщенный день. Так что встаньте раньше, не жалейте сил и эмоций и ни в коем случае не отказывайтесь от предложений. Даже наиболее трудоемких.

Ваша активность точно принесет вам удачу в этот день!

Рак

Раки во время первого полнолуния 2023 года должны будут следовать советам интуиции, которая подскажет вам, как лучше действовать. И действительно, ваше шестое чувство окажется сильнее разума.

Астрологи советуют не игнорировать предупреждение интуиции, чтобы не натворить бед.

Козерог

Козерогам нужно будет использовать все возможности, которые у них есть. А ведь звезды подарят вам много шансов.

Если будете действовать вполсилы, результат окажется не просто слабым, а провальным.

Водолей

7 января Водолеям нужно будет принять какое-нибудь важное решение. Оно, возможно, изменит всю вашу жизнь, так что не рубите с плеча, но и не будьте малодушны.

Астрологи советуют действовать уверенно, но осторожно.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2023 года.

Кроме того астрологи рассказали, в чем особенность полнолуния в Раке.

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