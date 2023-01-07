Полнолуние в январе 2023 года перевернет жизнь этих знаков Зодиака: кто счастливчики
Гороскоп на 7 января 2023 года расскажет, какие знаки Зодиака ждут изменения благодаря первому полнолунию в знаке Рака, которое как раз произойдет на Рождество Христово по юлианскому календарю.
Об этом пишет Chasdiy.
Близнецы
7 января у Близнецов ожидается насыщенный день. Так что встаньте раньше, не жалейте сил и эмоций и ни в коем случае не отказывайтесь от предложений. Даже наиболее трудоемких.
Ваша активность точно принесет вам удачу в этот день!
Рак
Раки во время первого полнолуния 2023 года должны будут следовать советам интуиции, которая подскажет вам, как лучше действовать. И действительно, ваше шестое чувство окажется сильнее разума.
Астрологи советуют не игнорировать предупреждение интуиции, чтобы не натворить бед.
Козерог
Козерогам нужно будет использовать все возможности, которые у них есть. А ведь звезды подарят вам много шансов.
Если будете действовать вполсилы, результат окажется не просто слабым, а провальным.
Водолей
7 января Водолеям нужно будет принять какое-нибудь важное решение. Оно, возможно, изменит всю вашу жизнь, так что не рубите с плеча, но и не будьте малодушны.
Астрологи советуют действовать уверенно, но осторожно.
Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2023 года.
Кроме того астрологи рассказали, в чем особенность полнолуния в Раке.