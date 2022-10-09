Полнолуние в октябре 2022: какую угрозу оно несет и что делать нельзя

Октябрьское полнолуние или как ее еще называют Луна Охотника, посетит нас вечером 9 октября, в 23:55 по киевскому времени. Под воздействием полной Луны окажется воскресный вечер и весь понедельник, 10 октября.

В ближайшие сутки ожидается неблагоприятный период для решения проблем, крупных покупок, заключения сделок и хирургических операций.

У людей может возникнуть жажда к переменам, кардинальным решениям, смене активности. Решительность проявлять стоит, но только в важным делах и без особого риска. Могут возникнуть преграды на пути к достижению цели и придется откладывать решение задачи на потом.

Что нельзя делать в Полнолуние в октябре

В ближайшие сутки стоит исключить чрезмерные физические и психологические нагрузки. Отдых должен быть спокойным и размеренным. Излишняя нагрузка может навредить самочувствию и вывести из равновесия. Не стоит перегружать себя в зале, поднимать тяжелое, двигать шкафы и делать перестановку.

Не стоит также выяснять отношения и проводить серьезные разговоры о будущем. Ссоры в этот день могут оказаться затяжными, а в некоторых случаях - привести к ухудшению отношений и разрыву.

Постарайтесь не переходить на личности, не использовать оскорбления, а с близкими проявите терпение и ищите компромиссы. Не ввязывайтесь в споры с малознакомыми людьми или в конфликты в общественных местах.

Также не стоит 9-10 октября:

Брать и давать в долг

Начинать новые дела

Совершать незапланированные покупки

Выполнять физическую работу на огороде или в доме

Принимать необдуманные решения

Рисковать в любой сфере и ситуации

Что можно делать в Полнолуние в октябре

Полезными в этот день станут водные процедуры - сходите в бассейн, поваляйтесь в ванне, постойте чуть дольше под душем. Вода поможет снизить негативное влияние, избавит от отрицательных эмоций и желания рискнуть на ровном месте.

Этот день можно провести в одиночестве и заняться медитацией или размышлениями. В больших компаниях есть риск конфликтов. Постарайтесь отдохнуть и восстановить силы.

Займитесь составлением планов на будущее, определитесь со своими целями и желаниями, расставьте приоритеты и раскройте свою индивидуальность.