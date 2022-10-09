Полнолуние в октябре 2022: какую угрозу оно несет и что делать нельзя

Полнолуние в октябре 2022 года состоится в знаке Овна. В ближайшие сутки могут быть неоднозначные ситуации, конфликты и склонность к необдуманному риску.
Когда состоится полнолуние в октябре и что делать не следует - читайте в материале ниже.
Октябрьское полнолуние или как ее еще называют Луна Охотника, посетит нас вечером 9 октября, в 23:55 по киевскому времени. Под воздействием полной Луны окажется воскресный вечер и весь понедельник, 10 октября.
В ближайшие сутки ожидается неблагоприятный период для решения проблем, крупных покупок, заключения сделок и хирургических операций.
У людей может возникнуть жажда к переменам, кардинальным решениям, смене активности. Решительность проявлять стоит, но только в важным делах и без особого риска. Могут возникнуть преграды на пути к достижению цели и придется откладывать решение задачи на потом.
В ближайшие сутки стоит исключить чрезмерные физические и психологические нагрузки. Отдых должен быть спокойным и размеренным. Излишняя нагрузка может навредить самочувствию и вывести из равновесия. Не стоит перегружать себя в зале, поднимать тяжелое, двигать шкафы и делать перестановку.
Не стоит также выяснять отношения и проводить серьезные разговоры о будущем. Ссоры в этот день могут оказаться затяжными, а в некоторых случаях - привести к ухудшению отношений и разрыву.
Постарайтесь не переходить на личности, не использовать оскорбления, а с близкими проявите терпение и ищите компромиссы. Не ввязывайтесь в споры с малознакомыми людьми или в конфликты в общественных местах.
Также не стоит 9-10 октября:
Полезными в этот день станут водные процедуры - сходите в бассейн, поваляйтесь в ванне, постойте чуть дольше под душем. Вода поможет снизить негативное влияние, избавит от отрицательных эмоций и желания рискнуть на ровном месте.
Этот день можно провести в одиночестве и заняться медитацией или размышлениями. В больших компаниях есть риск конфликтов. Постарайтесь отдохнуть и восстановить силы.
Займитесь составлением планов на будущее, определитесь со своими целями и желаниями, расставьте приоритеты и раскройте свою индивидуальность.
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