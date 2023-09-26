Возвращение ГИА и изменения в НМТ. Как будет проходить поступление в 2024 году

Как изменится сдача НМТ

В 2024 году поступающие снова будут сдавать НМТ, а не ВНО. Главной причиной этого является ситуация безопасности в Украине. В формате ВНО в один день участники писали тестирование только по одному предмету, однако в условиях военного положения это может вызвать трудности и подвергать педагогов и абитуриентов опасности.

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодня)

математика

Среди предметов на выбор появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию. Появление большего количества предметов - это движение к европейской системе образования для комплексной оценки знаний выпускников.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над заданиями с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что перерыв не будет длительным. Только для того, чтобы дети смогли отвлечься, отдохнуть, решить личные дела. Пока точное время неизвестно, но предыдущая продолжительность перерыва - до 20 минут.

То есть в общей сложности тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

По-прежнему к НМТ можно готовиться по имеющимся программам ВНО. Впоследствии на сайте УЦОКО в отдельном разделе появятся демонстрационные варианты и другие вспомогательные инструменты.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.

Тестирование снова пройдет во временных экзаменационных центрах, которые разместят в учебных заведениях по Украине и в некоторых странах за границей. Напомним, что в 2023 году временные экзаменационные центры разместили в 32 странах.

Кроме того, в следующем году во время допуска на тестирование на местах могут использовать металлоискатели во избежание списывания.

Для абитуриентов, поступающих с временно оккупированных территорий, будет возможна опция поступления по собеседованию, а не по результатам НМТ.

Для 4-х классов возвращают ГИА

Ранее государственная итоговая аттестация проводилась в учебных заведениях по инструментам и процедуре, которую разрабатывали сами учебные заведения. В следующем году планируется провести пилотный проект с привлечением 2 000 участников, во время которого УЦОКО предлагает собственные задачи и рекомендации.

Это шаг к внедрению стандартизированной ГИА для учеников 4-х классов. Таким образом, можно оценить состояние начального образования. Татьяна Вакуленко отмечает, что о формате ВНО для начальной школы речь не идет.

Председатель Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что готовят законопроект, который делает обязательным составление ГИА после 4-х, 9-х и 11-х классов.

Для младших классов будет два предмета - украинский язык (чтение) и математика. Для старших классов будет четыре обязательных предмета, однако в 2024 году ГИА для 9-х и 11-х классов не предусмотрена.