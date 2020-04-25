Поверхні тут не при чому: названо точне джерело зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Німецькі вчені розповіли про можливість зараження COVID-19 через поверхні предметів

Коронавірус в Україні був діагностований у 7637 пацієнтів. З початку епідемії в країні видужало понад 600 осіб, а 193 пацієнти загинули.

Вчені продовжують вивчати нове захворювання, способи його передачі, впливу на організм людини та шукають ліки й вакцину. Німецькі вчені зробили заяву про те, що заразитися коронавірусом через різні поверхні насправді дуже мала.

Як стверджує вірусолог, директор Інституту вірусології та досліджень в області ВІЛ в Університеті Бонна Хендрік Штрек, ризик заразитися COVID-19 в магазині або на вулиці дуже малий.

"Немає значного ризику зараження цією хворобою, коли ви ходите по магазинах. Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом більш тривалого періоду часу були ближче один до одного, наприклад, після вечірок", - цитує слова Штреку RTL Today.

Команда професора провела масштабне дослідження по регіону Хайнсберг, де було зареєстровано понад 1400 випадків коронавірусу і вчені не змогли виявити сліди "живих" вірусів на поверхнях.

"Коли ми брали зразки з ручок дверей, телефонів або туалетів, було неможливо культивувати вірус в лабораторії на основі цих мазків... Щоб насправді "заразитися" вірусом, необхідно, щоб хтось кашлянув у руку, негайно торкнувся дверної ручки, а потім відразу після цього інша людина взялася за ручку і продовжила торкатися свого обличчя", - додав Штрек.

Він зазначив, що команда вчених прийшла до висновку, що ймовірність передачі COVID-19 при контакті з забрудненими поверхнями насправді дуже низька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені прогнозували чотири сценарії розвитку пандемії COVID-19 в Україні.