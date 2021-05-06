Повалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналі

Ведучими концерту, який пройде без глядачів через пандемію коронавірусу, стануть традиційно Анастасія Даугуле та Андрій Доманський.

"Улюблені військові пісні і сучасні твори про війну прозвучать у виконанні Таїсії Повалій, Ірини Білик, Loboda, Олега Винника, Тіни Кароль, Наталії Могилевської, Надії Мейхер, Олександра Малініна, Леоніда Агутіна, Володимира Гришка, Злати Огневич, Віталія Козловського, Міли Нітіч, Влада Ситника, Світлани Тарабарової, Ольги Цибульської, Сергія Гладира, Наталії Бучинської, Івана Березовського, Наталії Валевської, Жанни Тихонової, Вадима Олійника, Аліни Башкіної, гуртів "Брати Карамазови", "Город 312", "Авіатор", Freedom-jazz", - анонсував "Інтер".

До слова, на телеканалі День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (прийнята в Україні назва свята) продовжують наполегливо називати перемогою у "Великій Вітчизняній війні".

"З кожним роком все складніше і складніше знаходити унікальні військові історії. Доводиться досліджувати історію Великої Вітчизняної війни, переглядати архіви, листи з фронту", - говорить керівник авторської групи каналу Олексій Пасічник.



Фото: Концерт до Дня перемоги на" Інтері " (прес-служба)