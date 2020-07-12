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Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода

Автор: Роман Мирончук

У Рівненській області негода повалила дерева і затопила вулиці

В ніч з 11 на 12 липня в Рівненській області пройшла злива після якого було затоплено багато вулиць місцевих сіл і населених пунктів. Крім того, через шквальний вітер повалено дерева.

Без світла також залишилися 28 населених пунктів. Деяким людям знадобилася допомога рятувальників, щоб відкачати воду. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Рівненській області на своїй сторінці в Facebook.

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

На допомогу українцям було залучено сім одиниць спецтехніки ДСНС і 25 рятувальників. У Корецькому та Острозькому районах дерева впали на житлові будинки. На щастя, жертв і постраждалих серед людей немає.

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Рятувальники за допомогою бензорізів звільняють дахи будинків від повалених дерев. В інших районах рятувальники відкачують воду з підтоплених дворогосподарств та розчищають автодороги.

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

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В Рівному також пройшла сильна злива. Центральні вулиці міста були затоплені, оскільки дощової каналізації не справлялися з такою великою кількістю води.

Негода в Рівному (відео: YouTube)

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