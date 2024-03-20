ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В поезде Киев - Варшава подрались нардеп и иностранец: детали скандала

Среда 20 марта 2024 11:34
UA EN RU
В поезде Киев - Варшава подрались нардеп и иностранец: детали скандала В поезде Киев - Варшава произошла потасовка (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В поезде Киев - Варшава произошла драка между депутатом и иностранцем. Поэтому в Ровно даже пришлось останавливать поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Марии Юстицкой изданию "Ровно Вечернее".

Что произошло в поезде Киев – Варшава

Установлено, что произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента иностранец отобрал у нардепа телефон, которым тот снимал видео.

Полицейские составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) в отношении нарушителя.

Замечаний или заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

Народный избранник также заявил полицейским, что данная ситуация не связана с его политической деятельностью.

Кто подрался в поезде?

По информации журналиста и общественного активиста Константина Андриюка, которую он обнародовал в своем Telegram-канале, речь идет о народном депутате от "Слуги народа", члене Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

В поезде Киев - Варшава подрались нардеп и иностранец: детали скандалаСкриншот публикации (t.me/AndriyuKK)

Однако официального подтверждения нет. Сам парламентарий, о котором говорится в публикации, не комментирует инцидент.

Как мы ранее писали,УЗ запускает новый международный маршрут из Праги в Чоп.

Кстати, в Киеве показали медицинское влечение для эвакуации военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Поезд Укрзализныця
NEWS
Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться
Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться