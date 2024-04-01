Мощный "двигатель": действительно ли смех может вылечить от всего

Во время смеха работает мозг

Психолог Беата Надь рассказала, что эволюционно смех является сигналом - "все хорошо, можно расслабиться".

С точки зрения неврологии это довольно сложный процесс, в котором вовлечено много разных частей мозга. Когда мы смеемся или даже просто наблюдаем, как кто смеется, мы активируем моторную кору головного мозга, которая отвечает за движение.

Смех увеличивает потребление воздуха, насыщенного кислородом и улучшает кровообращение, стимулирует сердце, легкие и мышцы. В мозг, соответственно, попадает кровь, более насыщенная кислородом. Это может улучшить его здоровье, в частности: уменьшить риск когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, ухудшение памяти и депрессия.

Также больше смеха в индивидуальной и социальной среде связано с пониженным риском деменции.

Даже кратковременный смех во время рабочего дня может помочь человеку мыслить более четко и творчески. Несколько минут на просмотр смешных мемов обмен шутками с коллегами могут помочь улучшить когнитивные функции и увеличить производительность.

Смех способствует хорошему настроению

Смех является мощным "двигателем" для образования в мозге эндорфинов - природных соединений, которые способствуют хорошему самочувствию, улучшают настроение, уменьшают тревогу и стресс в целом, снимают боль.

Смех помогает справиться со стрессом: уменьшается частота сердечных сокращений, артериальное давление, напряжение мышц и т.д. Со временем у смеющегося человека может даже снизиться уровень "гормона стресса" - кортизола.

Эксперт отметила, что выделяемые во время смеха эндорфины также воспринимаются этими рецепторами. Это означает, что смех способен вызвать эйфорию.

Она рассказала, почему смех кажется таким "заразным". Распространение высвобождения эндорфинов в группах способствует чувству единства и безопасности.

Смех является ключевым фактором для формирования социальных связей. Используйте эмоциональные, психические и физические предпочтения смеха.

Психолог добавила, что веселье ежедневно не может вылечить болезни, однако смех однозначно полезно влияет на здоровье и может быть хорошей профилактикой многих болезней и дополнением к основным методам их лечения.