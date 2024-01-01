Нужно есть каждый день. Диетолог назвала фрукт, который укрепит иммунитет зимой
Грипп и вирусы становятся более активными зимой, поэтому укрепление иммунной системы имеет решающее значение для сохранения здоровья. Правильное питание и употребление в пищу определенных фруктов поможет вам в этом.
Какой фрукт нужно есть, чтобы быть здоровыми зимой, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.
Почему нужно есть зимой хурму
Хурма - это очень полезный фрукт, который богат витаминами. Эти оранжевые плоды богаты витаминами С, Е и калием, их калорийность составляет 118 калорий на порцию.
Диетолог и основатель клиники Healthy Mays Мейс Аль-Али сказала, что хурма снижает уровень холестерина и ее нужно есть ежедневно.
Хурма внешне очень похожа на помидор, однако ее оранжевая, похожая на манго внутренняя мякоть нежная и обладает иммуностимулирующими свойствами.
Она содержит всего 0,3 г жира на порцию и 6 граммов клетчатки, которая помогает уменьшить воспаление и способствует здоровому пищеварению.
Танины в хурме могут уменьшить воспаление, действуя против бактерий и уменьшая инфекции. Несмотря на их сладость, исследования показывают, что они могут помочь в борьбе с диабетом, предотвращая внезапные скачки уровня сахара в крови.
Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, ее часто используют в желе, напитках, пирогах, карри и пудингах.
"Хурма по вкусу не похожа ни на один другой фрукт: она одновременно насыщенная, пикантная и сладкая", - сказала диетолог.
Как мы ранее писали, всего ложечка этого продукта поможет справиться с бессоницей и укрепить иммунитет.
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