Потрібно їсти щодня. Дієтолог назвала фрукт, який зміцнить імунітет взимку

Грип та віруси стають активнішими взимку, тому зміцнення імунної системи має вирішальне значення для збереження здоров'я. Правильне харчування та вживання певних фруктів допоможе вам у цьому.

Який фрукт потрібно їсти, щоб бути здоровими взимку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Чому потрібно їсти взимку хурму

Хурма - це дуже корисний фрукт, який багатий на вітаміни. Ці помаранчеві плоди багаті на вітаміни С, Е і калій, їх калорійність становить 118 калорій на порцію.

Дієтолог та засновник клініки Healthy Mays Мейс Аль-Алі сказала, що хурма знижує рівень холестерину і її потрібно їсти щодня.

Хурма зовні дуже схожа на помідор, проте її помаранчева, схожа на манго внутрішня м'якоть ніжна і має імуностимулюючі властивості.

Вона містить всього 0,3 г жиру на порцію та 6 грамів клітковини, яка допомагає зменшити запалення та сприяє здоровому травленню.

Таніни у хурмі можуть зменшити запалення, діючи проти бактерій та зменшуючи інфекції. Незважаючи на солодкий смак плодів, дослідження показують, що вони можуть допомогти у боротьбі з діабетом, запобігаючи раптовим стрибкам рівня цукру в крові.

Хурму можна їсти свіжою, сушеною або приготовленою, її часто використовують у желе, напоях, пирогах, каррі та пудингах.

"Хурма на смак не схожа на жоден інший фрукт: вона одночасно насичена, пікантна та солодка", - сказала дієтолог.