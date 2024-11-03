Нужны самые дешевые продукты. С этим супом вы сбросите до 5 кг в неделю

Для того чтобы быстро похудеть, вы можете легко приготовить этот суп из общедоступных и дешевых овощей. Он является основой 7-дневной диеты, на которой можно скинуть до пяти килограммов.
Какое первое блюдо нужно приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Капустная диета - это разновидность монодиеты для похудения, то есть меню, основанное на одном продукте - в данном случае это белокочанная, возможно краснокочанная или савойская капуста.
Диета длится 7 дней и требует резкого снижения калорийности пищи, что приводит к быстрой потере массы тела. Она простая и дешевая, потому что предполагает употребление в небольших количествах общедоступных продуктов, в том числе овощей, доступных в магазинах круглогодично.
Основой капустной диеты является суп из капусты, доминирующий в рационе, особенно в течение первых трех дней диеты, и настолько низкокалорийный, что его можно употреблять практически без ограничений.
На капустной диете разрешается есть определенные овощи, например брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту, салат, огурцы, перец, морковь, петрушку, лук-порей и сельдерей. К запрещенным овощам относятся картофель, кукуруза, горох, фасоль и другие бобовые.
Фрукты можно есть в ограниченном количестве, предпочтительно выбирая яблоки, апельсины, дыню или арбуз, избегая при этом бананов, авокадо и вишни.
Рецепт капустного супа: Основной рецепт капустного супа включает следующие ингредиенты: лук, чеснок, зеленый перец, помидоры, морковь, грибы, сельдерей, капуста, чуть-чуть сока V8 и вода.
Полезна ли капустная диета?
Диетолог Мэгги Михальчик отмечает, что некоторые продукты, разрешенные в этой диете, такие как капуста, овощи, фрукты, коричневый рис, нежирное мясо и обезжиренное молоко, снабжают организм важными витаминами и питательными веществами.
Однако это не делает диету полезной для здоровья. По словам диетолога Джонатана Валдеса, в этой диете мало калорий, белков, жиров и других витаминов и минералов.
"Суп может на время дать ощущение сытости, но не обеспечит длительной энергии," - отмечает он.
Диетолог Джессика Кординг предостерегает, что такая диета может повлечь за собой нездоровое отношение к пище, особенно у людей, склонных к пищевым расстройствам.
"Эта диета одновременно ограничивает и провоцирует переедание", - объясняет она.
До этого персональный тренер рассказала сколько времени нужно "держать диету", чтобы получить тело мечты.
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