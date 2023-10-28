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Требуется поддержка. 10 способов получить бесплатную помощь психолога онлайн

Обращаться к психологам в трудные времена - не стыдно (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Негативный опыт, полученный украинцами во время войны, не исчезает бесследно. Физические и эмоциональные травмы, разлука с близкими, потери и переживания заставляют людей искать помощи у специалистов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших онлайн-ресурсах (платформах и инициативах), где каждый желающий сможет найти бесплатную помощь психологов, психотерапевтов и психиатров.

При подготовке материала были использованы источники: Visit Ukraine, "Паляниця.Інфо", Wikipedia.

UA Mental Help

UA Mental Help - благотворительный фонд, оказывающий украинцам психологическую помощь и психосоциальную поддержку. Его цель - ментальное здоровье нации. Основные направления деятельности:

  • психологическая помощь и психосоциальная поддержка (как взрослых, так и детей)
  • просвещение и психоэдукация (стимуляция населения к заботе об эмоциональном и психическом здоровье)
  • создание сообщества неравнодушных людей

Для того чтобы получить психологическую помощь, нужно оставить заявку на сайте. После этого координатор обработает запрос, и вы получите консультацию.

"Розкажи мені"

"Розкажи мені" - онлайн-платформа, оказывающая украинцам бесплатную психологическую помощь.

Консультации предоставляются каждому, кто нуждается:

  • в эмоциональной поддержке
  • в советах в трудное время
  • в помощи в связи с быстрыми изменениями, происходящими в экономике и социуме на фоне войны

Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.

Для того чтобы получить помощь специалиста, нужно оставить заявку и подождать, пока специалист с вами свяжется.

"Поруч"

"Поруч" - проект психологической поддержки, запущенный при поддержке Министерства образования и науки Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО "ВГЦ "Волонтер".

В рамках проекта профессиональные психологи с навыками помощи людям, травмированным войной, оказывают необходимую психологическую поддержку и консультации:

  • подросткам
  • их родителям
  • работникам сферы образования и педагогам

Консультации проходят в групповой форме посредством сервиса Zoom.

Для того чтобы получить помощь, нужно выбрать подходящую группу и заполнить предложенную форму.

И подросткам, и их родителям иногда нужно вспомнить, как радоваться жизни (иллюстративный фото: Рixabay)

"Хаб Стійкості"

Платформа "Хаб Стійкості" рассказывает украинцам о техниках самопомощи. Частью инициативы является сервис психотерапевтической помощи. В рамках проекта для украинцев доступны:

  • долгосрочное получение помощи
  • сохранение истории записей
  • личный кабинет для специалистов и посетителей
  • удобная запись на консультации с системой оповещения
  • база данных специалистов с возможностью поиска
  • мобильная версия для быстрого доступа

Для того чтобы получить поддержку, необходимо выбрать удобное время, дату и записаться на консультацию к конкретному специалисту. Общаться со специалистом можно с телефона, планшета или компьютера в режиме видеоконференции

"Сильні"

"Сильні" - благотворительный фонд, оказывающий конфиденциальную и безвозмездную помощь людям, пережившим сексуальное насилие после 24 февраля 2022 года. Речь идет о женщинах, мужчинах, девушках и парнях от 16 лет (и их родителях).

В рамках проекта можно обратиться к экспертам по следующим направлениям:

  • оплата медицинских услуг
  • психологическая поддержка
  • юридическая помощь

В команду фонда входят специалисты, которые волонтерят для предоставления украинцам качественной помощи. Они руководствуются принципами нравственности, конфиденциальности и безопасности для всех (независимо от пола, гендера или сексуальной ориентации).

"Разом"

Социальный проект "Разом" предлагает совершеннолетним украинцам качественную и доступную психологическую помощь. Его цель:

  • сделать такую помощь доступной для широких слоев населения
  • повышать уровень психологической культуры населения
  • преодолевать существующие стереотипы по психологической поддержке
  • улучшать состояние общества в целом (благодаря улучшению состояния психического здоровья каждого клиента)
  • снижать количество проявлений деструктивного поведения

В рамках проекта каждый, кто нуждается в помощи, может получить онлайн консультацию. Для этого нужно выбрать специалиста и записаться к нему на прием.

Страшно бывает всем (иллюстративное фото: Рixabay)

"ОбійМи"

Центр психологической поддержки "ОбійМи" - инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу в результате военных действий и переселения.

В рамках проекта работает более 500 специалистов из Украины и мира. Квалифицированную помощь оказывают бесплатно и круглосуточно.

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.

"TeleHelp Україна"

Проект "TeleHelp Україна" предоставляет бесплатную качественную медицинскую и психологическую поддержку пострадавшим от войны гражданам посредством телемедицины - усилиями глобальной сети врачей и волонтеров.

Инициатива, организованная студентами Стэнфордского университета, чтобы поддержать украинцев в Украине и Польше, помогает как взрослым, так и детям.

В рамках проекта работают психологи, психиатры и другие специалисты (врачи первичного звена, педиатры, семейные врачи, гинекологи, неврологи, кардиологи, дерматологи).

Для того чтобы записаться на прием к нужному специалисту, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте, или связаться с волонтерами в чате Viber или Telegram.

GoToHelp

GoToHelp - платформа экстренной психологической помощи, созданная для круглосуточной онлайн-помощи пострадавшим от боевых действий.

Проект является добровольной инициативой граждан стран СНГ и Евросоюза с психологическим образованием и опытом оказания экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.

Платформа соединяет людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи "здесь и сейчас", с психологами через видеочат, Telegram или Instagram.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.

Женщинам особенно важно сохранять спокойствие - ради детей (иллюстративное фото: Рixabay)

Open Doors

Центр психологического консультирования Open Doors предоставляет бесплатную помощь всем, кто в этом нуждается на фоне полномасштабного вторжения РФ - военнослужащим, их семьям и другим людям, которые получили психологические травмы в результате войны.

Специалисты центра помогут смягчить последствия травматических событий и дальше двигаться в направлении "оптимального благополучия".

Центр представляет собой структурное подразделение Международного института последипломного образования. Основные направления его деятельности:

  • образование
  • адвокация
  • развитие психологических услуг высокого качества

Чтобы записаться на консультацию, нужно заполнить соответствующую форму или позвонить по указанным на сайте номерам.

Почему психология важна для украинцев

Психологи играют немаловажную роль в оказании поддержки и помощи. Они проводят консультации, работают с детьми и взрослыми офлайн и онлайн, индивидуально или в рамках групповых встреч.

Психологическая поддержка имеет важное значение для украинцев во время войны на фоне:

  • любого травматического опыта
  • стресса и тревоги
  • семейных или социальных конфликтов
  • психологической подготовки специалистов (волонтеров, медиков, военнослужащих)
  • профилактики психологических расстройств

Именно поэтому украинские психологи и общественные организации делают все для того, чтобы наши соотечественники получали своевременную и качественную психологическую помощь. Ведь психическое здоровье населения поможет легче справиться со всеми вызовами, возникающими во время войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей во время войны.

Читайте также, как получить помощь в лечении после травм войны.

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