Требуется поддержка. 10 способов получить бесплатную помощь психолога онлайн

Негативный опыт, полученный украинцами во время войны, не исчезает бесследно. Физические и эмоциональные травмы, разлука с близкими, потери и переживания заставляют людей искать помощи у специалистов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших онлайн-ресурсах (платформах и инициативах), где каждый желающий сможет найти бесплатную помощь психологов, психотерапевтов и психиатров.
При подготовке материала были использованы источники: Visit Ukraine, "Паляниця.Інфо", Wikipedia.
UA Mental Help - благотворительный фонд, оказывающий украинцам психологическую помощь и психосоциальную поддержку. Его цель - ментальное здоровье нации. Основные направления деятельности:
Для того чтобы получить психологическую помощь, нужно оставить заявку на сайте. После этого координатор обработает запрос, и вы получите консультацию.
"Розкажи мені" - онлайн-платформа, оказывающая украинцам бесплатную психологическую помощь.
Консультации предоставляются каждому, кто нуждается:
Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.
Для того чтобы получить помощь специалиста, нужно оставить заявку и подождать, пока специалист с вами свяжется.
"Поруч" - проект психологической поддержки, запущенный при поддержке Министерства образования и науки Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО "ВГЦ "Волонтер".
В рамках проекта профессиональные психологи с навыками помощи людям, травмированным войной, оказывают необходимую психологическую поддержку и консультации:
Консультации проходят в групповой форме посредством сервиса Zoom.
Для того чтобы получить помощь, нужно выбрать подходящую группу и заполнить предложенную форму.
И подросткам, и их родителям иногда нужно вспомнить, как радоваться жизни (иллюстративный фото: Рixabay)
Платформа "Хаб Стійкості" рассказывает украинцам о техниках самопомощи. Частью инициативы является сервис психотерапевтической помощи. В рамках проекта для украинцев доступны:
Для того чтобы получить поддержку, необходимо выбрать удобное время, дату и записаться на консультацию к конкретному специалисту. Общаться со специалистом можно с телефона, планшета или компьютера в режиме видеоконференции
"Сильні" - благотворительный фонд, оказывающий конфиденциальную и безвозмездную помощь людям, пережившим сексуальное насилие после 24 февраля 2022 года. Речь идет о женщинах, мужчинах, девушках и парнях от 16 лет (и их родителях).
В рамках проекта можно обратиться к экспертам по следующим направлениям:
В команду фонда входят специалисты, которые волонтерят для предоставления украинцам качественной помощи. Они руководствуются принципами нравственности, конфиденциальности и безопасности для всех (независимо от пола, гендера или сексуальной ориентации).
Социальный проект "Разом" предлагает совершеннолетним украинцам качественную и доступную психологическую помощь. Его цель:
В рамках проекта каждый, кто нуждается в помощи, может получить онлайн консультацию. Для этого нужно выбрать специалиста и записаться к нему на прием.
Страшно бывает всем (иллюстративное фото: Рixabay)
Центр психологической поддержки "ОбійМи" - инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу в результате военных действий и переселения.
В рамках проекта работает более 500 специалистов из Украины и мира. Квалифицированную помощь оказывают бесплатно и круглосуточно.
Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.
Проект "TeleHelp Україна" предоставляет бесплатную качественную медицинскую и психологическую поддержку пострадавшим от войны гражданам посредством телемедицины - усилиями глобальной сети врачей и волонтеров.
Инициатива, организованная студентами Стэнфордского университета, чтобы поддержать украинцев в Украине и Польше, помогает как взрослым, так и детям.
В рамках проекта работают психологи, психиатры и другие специалисты (врачи первичного звена, педиатры, семейные врачи, гинекологи, неврологи, кардиологи, дерматологи).
Для того чтобы записаться на прием к нужному специалисту, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте, или связаться с волонтерами в чате Viber или Telegram.
GoToHelp - платформа экстренной психологической помощи, созданная для круглосуточной онлайн-помощи пострадавшим от боевых действий.
Проект является добровольной инициативой граждан стран СНГ и Евросоюза с психологическим образованием и опытом оказания экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.
Платформа соединяет людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи "здесь и сейчас", с психологами через видеочат, Telegram или Instagram.
Чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.
Женщинам особенно важно сохранять спокойствие - ради детей (иллюстративное фото: Рixabay)
Центр психологического консультирования Open Doors предоставляет бесплатную помощь всем, кто в этом нуждается на фоне полномасштабного вторжения РФ - военнослужащим, их семьям и другим людям, которые получили психологические травмы в результате войны.
Специалисты центра помогут смягчить последствия травматических событий и дальше двигаться в направлении "оптимального благополучия".
Центр представляет собой структурное подразделение Международного института последипломного образования. Основные направления его деятельности:
Чтобы записаться на консультацию, нужно заполнить соответствующую форму или позвонить по указанным на сайте номерам.
Психологи играют немаловажную роль в оказании поддержки и помощи. Они проводят консультации, работают с детьми и взрослыми офлайн и онлайн, индивидуально или в рамках групповых встреч.
Психологическая поддержка имеет важное значение для украинцев во время войны на фоне:
Именно поэтому украинские психологи и общественные организации делают все для того, чтобы наши соотечественники получали своевременную и качественную психологическую помощь. Ведь психическое здоровье населения поможет легче справиться со всеми вызовами, возникающими во время войны.
Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей во время войны.
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