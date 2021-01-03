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Нащадок видатного гетьмана зробив заяву про мир із Росією: сумнівів не повинно бути

Неділя 03 січня 2021 11:15
Нащадок видатного гетьмана зробив заяву про мир із Росією: сумнівів не повинно бути
Мир з Росією можливий лише після відставки Путіна, вважає Грегор Розумовський (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Грегор Розумовський вважає, що мир з Росією настане, але трапиться це лише тоді, як Володимир Путін покине пост президента цієї країни.

Таку думку нащадок останнього козацького гетьмана України Кирила Розумовського висловив у інтерв'ю "Радіо Свободі".

При цьому 55-річний Грегор Розумовський, який свого часу жив на Балканах і був свідком, наприклад, як Хорватія силовим шляхом відновила свою територіальну цілісність, вважає, що українцям теж треба бути готовими до повномасштабної війни з РФ, аби відстояти свою свободу.

"Думаю, що Україна має бути готовою і має готуватися до силового сценарію, але перед тим має сподіватись на мирне вирішення. Але не думаю, що буде мирне рішення з Путіним. Не думаю так. Буде колись мир із Росією, але не мир із Путіним. З кимось іншим у Росії. Але якщо мирний сценарій не буде можливим, не може реалізуватися - тоді так, бо я не бачу наразі альтернатив", - сказав нащадок гетьмана.

Також він сказав, якою бачить модель відносин України з Росією у майбутньому, після повернення Донбасу і Криму.

"Треба, щоб російська сторона погодилась з тим, що Україна - це окрема нація, має окрему культуру, і що українська мова - це ніякий не діалект, а вона є окремою мовою. Треба, щоб Росія погодилась зі всіма цими речами. Також думаю, що вся історія з Православною церквою України - це дуже гарний розвиток подій. Я був дуже радий такому розвитку подій. Тут сумнівів не повинно бути", - зауважив Розумовський, який сприяє просуванню українських інтересів у західноєвропейських суспільно-політичних колах з кінця 1980-х років.

Нагадаємо, що українська сторона у питанні мирного врегулювання конфлікту на сході країни вже сьогодні працює за планом "Б" по Донбасу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про ситуацію з перспективами врегулювання конфлікту читайте в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".

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