Все так делают, а потом жалеют: 8 ошибок новичков в выращивании цветов и овощей

Выбор неподходящих растений

Многие новички мечтают о саде с роскошными гортензиями, но не учитывают свой образ жизни. Если вы часто путешествуете или имеете мало времени, растения, требующие постоянного ухода, вам не подойдут.

Важно выбирать виды, которые соответствуют условиям вашего дома - освещению, влажности и температуре. Начните с устойчивых видов, таких как сансевиерия, замиокулькас или потос.

Игнорирование расстояния между растениями

Растениям нужно место для роста, и это касается как комнатных, так и садовых. Если посадить их слишком близко, они начнут конкурировать за свет, воду и питательные вещества. В результате одно из растений неизбежно пострадает.

Но чрезмерное расстояние также может быть вредным, ведь растениям полезно расти в группах - так они сохраняют влагу в почве и поддерживают друг друга.

Неправильная пересадка

Горшок имеет значение - как его размер, так и наличие дренажных отверстий. Слишком большой или малый горшок, а также неподходящий грунт могут навредить растению.

Если декоративный горшок без дренажа, лучше оставить растение в магазинном контейнере и просто вынимать его во время полива. Лучше всего выбирать горшок на 2-3 см больше предыдущего.

Игнорирование потребности в пересадке

Со временем растение разрастается, и ему становится тесно в старом горшке. Корни уплотняются, и растение теряет способность нормально впитывать воду и питательные вещества.

Признаки потребности в пересадке - корни, выглядывающие из отверстий, постоянное увядание и медленный рост. Лучше всего пересаживать весной или в начале лета, когда растение активно растет.

Избегая распространенных ошибок, легко получить здоровые и красивые растения (фото: Freepik.com)

Пренебрежение световыми потребностями

Свет так же важен, как и вода, и ошибочно думать, что "тенелюбивое" растение будет расти без света вообще. Прямое солнце может обжечь листья, а чрезмерная тень приводит к потере цвета и замедлению роста.

Перед покупкой стоит выяснить, какое освещение нужно растению - яркое прямое, рассеянное или полутень. Это поможет избежать многих проблем на старте.

Забыть об удобрениях

Подкормка - это не прихоть, а необходимость, особенно для горшечных растений. Почва в контейнерах имеет ограниченное количество питательных веществ, которые нужно регулярно пополнять.

Органический компост в весенний сезон и жидкое удобрение для комнатных растений каждые два месяца - хорошая привычка. А для забывчивых подойдут удобрения в виде гранул медленного действия.

Чрезмерный полив

Многие новички боятся недолить, но переувлажнение - еще хуже. Это самая распространенная причина гибели комнатных растений.

Если листья вянут, а почва влажная - это тревожный знак. В таких случаях нужно проверить корни, обрезать гнилые части и пересадить растение в новый грунт.

Недостаточный полив

Недолив тоже может быть губительным, особенно когда вы еще не знаете, как часто надо поливать конкретное растение. Признаки - сухие листья, вялость, замедленный рост.

Поливайте растение до полного увлажнения, а если земля сильно пересохла - поставьте горшок в миску с водой на час. Затем обязательно слейте остатки воды, чтобы избежать гниения.