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Втратив управління і розбився об відбійник: шокуюче ДТП під Києвом (відео)

STYLERЖиття    30.06.2019 - 09:18
Втратив управління і розбився об відбійник: шокуюче ДТП під Києвом (відео)
ДТП під Києвом (фото: РБК-Україна)

Водій Kia в момент зіткнення знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння

30 липня під Києвом на Дніпровському шосе сталося ДТП за участю двох автомобілів: так, Kia влетіла в Porsche і розбилася об відбійник. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

Наголошується, що водій Kia в районі села Нові Безрадичі близько 0:05 на великій швидкості зачепив припаркований на узбіччі Porsche і втратив керування.

 

Kia влетіла в Porsche і розбилася об відбійник (фото: kiev.informator.ua)

За словами водія Porsche, він з дівчиною їхав по Дніпровському шосе в бік Києва. Раптово у машини спустило колесо і чоловік був змушений зупинитися, щоб включити "аварійку".

Через деякий час в автомобіль, що стояв на високій швидкості врізалася Kia. Від зіткнення чоловік втратив керування і машина вдарилася задньою частиною у відбійник.

Водій Kia в момент зіткнення знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння, а внаслідок удару він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані до найближчої лікарні.

Kia влетіла в Porsche і розбилася об відбійник

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