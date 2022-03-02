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Втрати серед цивільних: з початку російського вторгнення вже загинули понад 2000 українців

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Середа 02 березня 2022 14:40
Втрати серед цивільних: з початку російського вторгнення вже загинули понад 2000 українців З почаком війни в Україні загинуло 200 людей (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з початку збройної російської агресії вже загинули понад 2000 громадян нашої країни, не рахуючи захисників.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook.

Зокрема, вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусі.

"Кожна година - це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників. Впродовж семи днів війни”, - ідеться у повідомленні.

Також за цей час Росія знищила в Україні сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. До того ж за цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників.

"Сьогодні основні зусилля рятувальників направлені на порятунок людей. Вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів”, - зазначили у ДСНС.

Окрім того, при виконанні завдань загинули 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Раніше ми повідомляли, що під Конотопом російські окупанти обстріляли автомобіль, загинули дві людини.

Також ми писали, що люди стали стіною і блокують колону російських танків у Старобільську.

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