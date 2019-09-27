В Україні різко зміниться погода: прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних принесе приємні і не дуже зміни - стовпчики термометра поповзуть вгору, але в багатьох областях очікуються дощі - подекуди буде мрячити, а місцями справжні проливні дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в суботу, 28 вересня, на Заході і Півночі небо затягне хмарами, буде мрячити. На решті частини країни без опадів, мінлива хмарність.

Найближчої ночі буде досить прохолодно, але до заморозків не дійде - від +6 до +9, на Заході місцями до +12, а на півдні Одеської області до +13.

Вдень тепліше всього в західних та південних областях - від +17 до +22 градусів, а на Півночі, в Центрі та на Сході - від +15 до +20 тепла.

У Києві в суботу буде мрячити, найближчої ночі +7... +9, вдень +17... +19.

Погода в Україні 28 вересня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 29 вересня, атмосферний фронт переміститься з Заходу, а дрібний дощ переросте місцями в справжні зливи. Дощитиме по всій країні, крім західних областей.

Температурні показники вдень залишаться на тому ж рівні, що і в суботу, а от нічна температура підвищиться до +8... +12, а в Одеській області вночі +14... +16.

У Києві в неділю очікується дощ, вдень +17... +19, вночі +10... +12.

Погода в Україні 29 вересня (фото: meteo.gov.ua)