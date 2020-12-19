Потемніння в очах може бути смертельно небезпечним: коли треба "бити на сполох"

Причин потемніння в очах може бути кілька (колаж: РБК-Україна)

Досить часто виникає такий неприємний стан, як різке потемніння в очах. Причин проблеми може бути кілька. Різка втрата контролю супроводжується сильними запамороченням у людини й зниженням артеріального тиску.

За інформацією Ukr.Mediа, є три найосновніші причини потемніння в очах. Передусім, такий симптом виникає, коли людина різко встає з ліжка чи зі стільця. Дискомфорт може бути одиничним або регулярно повторюватися.

Фахівці пояснюють, що через різке вставання у мозку може знизитися вміст крові, яка спрямовується вниз. Організм одразу реагує на це і серце починає битися сильніше, посилюється кровотік і звужуються судини. Таке явище у медицині називається "ортостатична гіпотензія".

Також спровокувати непритомність може реакція нервової системи на певні подразники. Йдеться про стресові ситуації, сильний страх або фізичне напруження. У такій ситуації організм уповільнює частоту серцевих скорочень і знижує тиск.

Іншим чинником, який може призвести до потемніння в очах, є серцево-судинні проблеми. Зокрема, це аритмія, серцева недостатність і проблеми з роботою клапанів. У разі таких захворювань, серцю складно качати кров і її брак призводить до кисневого голодування мозку. Що проявляється потемнінням в очах, запамороченням, головним болем тощо.

Медики наголошують, якщо темніє в очах регулярно, то потрібно негайно звернутися за допомогою до фахівців. Адже, окрім дискомфорту, під час запаморочення є ризик втрати свідомості. А це, своєю чергою, може бути смертельно небезпечно. В людини, яка перебуває без свідомості понад хвилину, порушується кровообіг і тканина мозку може почати відмирати.

Тому, фахівці наполегливо закликають, викликати негайно "швидку", якщо після втрати свідомості минула хвилина і людина не прийшла до тями. Також негайно треба звертатися до медиків, якщо протягом хвилини не минає потемніння в очах.

Водночас якщо помутніння в очах трапляється не часто, це не є великою проблемою. У такій ситуації в жодному разі не можна робити різких рухів. Потрібно прилягти на ліжко і підняти ноги, поклавши їх на подушку або валик. Таким чином кров скоріше транспортується до мозку, а тиск прийде до норми.

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