Потап рассказал, что делает за границей, и это возмутило украинцев: "Почему-то для них границы открыты"
Известный продюсер и репер Алексей Потапенко (Потап) показался в США. Он похвастался селфи из Майами и рассказал о "сложной" работе.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Потапа в Instagram, украинцы новое фото артиста не оценили.
Что Потап делает за границей
Продюсер уже несколько дней находится в США. Потап отправился в Майами со своей женой Настей Каменских. Там она представляет новую песню. А сам продюсер, по его же словам, строит "сложные бизнес-схемы".
"Работа с музыкой, это не только создание, это постоянное общение с художником, построение сложных бизнес-схем, командировки и мощный нетворкинг", - написал рэпер под новым фото из Майами.
Потап появился в США (фото: instagram.com/realpotap)
Как на это реагируют украинцы
Новый пост Потапа возмутил пользователей. Украинцы лютуют, в комментариях они пишут, что не понимают, почему у рэпера есть возможность находиться за границей, когда в Украине идет полномасштабная война.
В частности, пользователи пишут:
- "Мда, почему-то для них границы открыты"
- "Кому весело ... А кому холодно в окопах"
- "Потап, какое ты г*вно... Уважения к тебе нет никакого!"
- "Зачем вообще это выставлять? Совсем крыша поехала! Вообще можете не возвращаться, как тебя отпускают из Украины?".
Реакция украинцев на новый пост Потапа (скриншоты)
Напомним, недавно Потап внезапно обратился к Каменским после ее песни о любви с другим.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что блогер заявил о разводе Потапа и Каменских, а также объяснил, почему они в этом не признаются.