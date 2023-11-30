Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: "Чомусь для них кордони відкриті"
Відомий продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап) показався у США. Він похизувався селфі з Маямі та розповів про "складну" роботу.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Потапа в Instagram, українці нове фото артиста не оцінили.
Що Потап робить за кордоном
Продюсер вже декілька днів перебуває у США. Потап вирушив до Маямі зі своєю дружиною Настею Каменських. Там вона презентує нову пісню. А сам продюсер, за його словами, будує "складні бізнес-схеми".
"Працюючи з музикою, це не тільки створення, це постійне спілкування з художником, побудова складних бізнес-схем, відрядження та потужний нетворкінг", - написав репер під новим фото з Маямі.
Потап показався у США (фото: instagram.com/realpotap)
Як на це реагують українці
Новий допис Потапа обурив користувачів. Українці лютують, у коментарях вони пишуть, що не розуміють, чому репер має можливість перебувати за кордоном, коли в Україні триває повномасштабна війна.
Зокрема, користувачі пишуть:
- "Мда, чомусь для них кордони відкриті"
- "Комусь весело…А комусь холодно в окопах"
- "Потап, яке ж ти г*мно... Поваги до тебе немає ніякої!"
- "Нащо взагалі це виставляти? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися, як тебе відпускають з України?".
Реакція українців на новий допис Потапа (скріншоти)
Нагадаємо, нещодавно Потап раптово звернувся до Каменських після її пісні про кохання з іншим.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що блогер заявив про розлучення Потапа й Каменських й пояснив, чому вони у цьому не зізнаються.