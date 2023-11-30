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Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: "Чомусь для них кордони відкриті"

Четвер 30 листопада 2023 17:40
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Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: "Чомусь для них кордони відкриті" Стало відомо, чим Потап займається у США (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап) показався у США. Він похизувався селфі з Маямі та розповів про "складну" роботу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Потапа в Instagram, українці нове фото артиста не оцінили.

Що Потап робить за кордоном

Продюсер вже декілька днів перебуває у США. Потап вирушив до Маямі зі своєю дружиною Настею Каменських. Там вона презентує нову пісню. А сам продюсер, за його словами, будує "складні бізнес-схеми".

"Працюючи з музикою, це не тільки створення, це постійне спілкування з художником, побудова складних бізнес-схем, відрядження та потужний нетворкінг", - написав репер під новим фото з Маямі.

Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: &quot;Чомусь для них кордони відкриті&quot;Потап показався у США (фото: instagram.com/realpotap)

Як на це реагують українці

Новий допис Потапа обурив користувачів. Українці лютують, у коментарях вони пишуть, що не розуміють, чому репер має можливість перебувати за кордоном, коли в Україні триває повномасштабна війна.

Зокрема, користувачі пишуть:

  • "Мда, чомусь для них кордони відкриті"
  • "Комусь весело…А комусь холодно в окопах"
  • "Потап, яке ж ти г*мно... Поваги до тебе немає ніякої!"
  • "Нащо взагалі це виставляти? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися, як тебе відпускають з України?".

Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: &quot;Чомусь для них кордони відкриті&quot;Реакція українців на новий допис Потапа (скріншоти)

Нагадаємо, нещодавно Потап раптово звернувся до Каменських після її пісні про кохання з іншим.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що блогер заявив про розлучення Потапа й Каменських й пояснив, чому вони у цьому не зізнаються.

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Потап Каменских звезды шоу-бизнеса