Вчинок дівчини в "Інтерсіті" обурив відомого ведучого: що ж вона зробила?

У поїзді Укрзалізниці "відзначилася" молода особа, яка проявила неповагу до решти пасажирів. Дівчина поставила ноги на кришку висувного столика, а на зауваження відповіла агресією.

Про цей інцидент на своїй сторінці в Facebook розповів український ведучий Костянтин Грубич.

Він повідомив, що дана ситуація сталася в поїзді Інтерсіті. Шоумен обурився і сказав дівчині про її поведінку.

"Ситуація: їду в Інтерсіті, ранок, в сусідньому кріслі дівчина-підліток задерла ноги на кришку висувного столика ... Воно мені треба? Але потім хтось цей столик все ж висуне і буде пузом торкатися невидимих слідів чужих черевиків", - розповів Грубич.

Він зробив дівчині зауваження, але на нього вона тільки огризнулася і він змушений був закликати на допомогу начальника поїзда.

"Я висловив дівчині зауваження. Що зробить адекватна людина? Мовчки владнає конфлікт, ще краще - вибачиться. Не тут то було. Зумерша почала активно огризатися і ні на міліметр не відірвала жодної своєї ноги. Але я не заспокоївся, пішов за педагогічною підтримкою до начальника поїзда", - зазначив ведучий.

Тільки після бесіди з начальником поїзда дівчина опустила ноги з кришки столика.

Дівчина відзначилася в поїзді "Укрзалізниці" (фото: facebook.com/nejnich)

Що думають підписники ведучого

У коментарях підписники Костянтина підтримали його і відзначили, що такої неповаги вони давно не бачили.