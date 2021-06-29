Вчинок дівчини в "Інтерсіті" обурив відомого ведучого: що ж вона зробила?
У поїзді Укрзалізниці "відзначилася" молода особа, яка проявила неповагу до решти пасажирів. Дівчина поставила ноги на кришку висувного столика, а на зауваження відповіла агресією.
Про цей інцидент на своїй сторінці в Facebook розповів український ведучий Костянтин Грубич.
Він повідомив, що дана ситуація сталася в поїзді Інтерсіті. Шоумен обурився і сказав дівчині про її поведінку.
"Ситуація: їду в Інтерсіті, ранок, в сусідньому кріслі дівчина-підліток задерла ноги на кришку висувного столика ... Воно мені треба? Але потім хтось цей столик все ж висуне і буде пузом торкатися невидимих слідів чужих черевиків", - розповів Грубич.
Він зробив дівчині зауваження, але на нього вона тільки огризнулася і він змушений був закликати на допомогу начальника поїзда.
"Я висловив дівчині зауваження. Що зробить адекватна людина? Мовчки владнає конфлікт, ще краще - вибачиться. Не тут то було. Зумерша почала активно огризатися і ні на міліметр не відірвала жодної своєї ноги. Але я не заспокоївся, пішов за педагогічною підтримкою до начальника поїзда", - зазначив ведучий.
Тільки після бесіди з начальником поїзда дівчина опустила ноги з кришки столика.
Дівчина відзначилася в поїзді "Укрзалізниці" (фото: facebook.com/nejnich)
Що думають підписники ведучого
У коментарях підписники Костянтина підтримали його і відзначили, що такої неповаги вони давно не бачили.
- Такої невихованості та зневаги до старших у часи моєї юності я навіть не міг собі уявити... Передчуваю коментарі, мовляв, старий пердун, традиційно, незадоволений теперішнім поколінням. Заперечую. Довкола мене дуже багато вихованої, розумної, талановитої молоді, яка і старших поважає і своє ім'я не ганьбити.
- Ви вчинили саме через те, що і було потрібно! Якщо ми будемо заплющивши очі дивитись на це...то це призведе до того, що смороду взагалі почнуть "на картанах" сидіти у кріслі...
- Зараз, як каже одна моя набагато старша знайома, у молоді нема пардону. Їм по барабану на культуру й інших людей. Ні місцем в транспорті не поступатися, ні наплічника не знімуть, а навпаки ним ще й зачепити чи штурхонути можуть.
- Потрібно робити зауваження! І штрафувати за таку поведінку. А ця дівуля, повинна виявляти повагу до Вас, як до старшого.
Нагадаємо, що Ольгу Сумську шокували умови в поїзді Укрзалізниці.