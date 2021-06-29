Поступок девушки в "Интерсити" возмутил известного ведущего: что же она сделала?
В поезде Укрзализныци "отличилась" молодая особа, которая проявила неуважение к остальным пассажирам. Девушка поставила ноги на крышку выдвижного столика, а на замечание ответила агрессией.
Об этом инциденте на своей странице в Facebook рассказал украинский ведущий Константин Грубич.
Он сообщил, что данная ситуация произошла в поезде Интерсити. Шоумен возмутился и сказал девушке о ее поведении.
"Ситуация: еду в Интерсити, утро, в соседнем кресле девица-подросток задрала ноги на крышку выдвижного столика ... Оно мне надо? Но потом кто-то этот столик все же выдвинет и будет пузом касаться невидимых следов чужих ботинок", - рассказал Грубич.
Он сделал девушке замечание, но на него она только огрізнулась и он вінужден біл призвать на помощь начальника поезда.
"Я выразил девице замечание. Что сделает адекватный человек? Молча уладит конфликт, еще лучше - извинится. Не тут то было. Зумерша начала активно огрызаться и ни на миллиметр не оторвала ни одной своей ноги. Но я не успокоился, пошел за педагогической поддержкой к начальнику поезда", - отметил ведущий.
Только после беседы с начальником поезда девушка опустила ноги с крышки столика.
Девушка отличилась в поезде "Укрзализныци" (фото: facebook.com/nejnich)
Что думают подписчики ведущего
В комментариях подписчики Константина поддержали его и отметили, что такого неуважения они давно не видели.
- Такої невихованості та зневаги до старших у часи моєї юності я навіть не міг собі уявити... Передчуваю коментарі, мовляв, старий пердун, традиційно, незадоволений теперішнім поколінням. Заперечую. Довкола мене є дуже багато вихованої, розумної, талановитої молоді, яка і старших поважає і своє ім'я не ганьбить.
- Ви вчинили саме так як і було потрібно! Якщо ми будемо заплющивши очі дивитись на це...то це призведе до того що вони взагалі почнуть "на картанах" сидіти у кріслі...
- Зараз, як каже одна моя набагато старша знайома, у молоді нема пардону. Їм по барабану на культуру й інших людей. Ні місцем в транспорті не поступляться, ні наплічника не знімуть, а навпаки ним ще й зачепити чи штурхонути можуть.
- Потрібно робити зауваження! І штрафувати за таку поведінку. А ця дівуля, повинна виявляти повагу до Вас, як до старшого.
Напомним, что Ольгу Сумскую шокировали условия в поезде Укрзализныци.