Поступок девушки в "Интерсити" возмутил известного ведущего: что же она сделала?

В поезде Укрзализныци "отличилась" молодая особа, которая проявила неуважение к остальным пассажирам. Девушка поставила ноги на крышку выдвижного столика, а на замечание ответила агрессией.

Об этом инциденте на своей странице в Facebook рассказал украинский ведущий Константин Грубич.

Он сообщил, что данная ситуация произошла в поезде Интерсити. Шоумен возмутился и сказал девушке о ее поведении.

"Ситуация: еду в Интерсити, утро, в соседнем кресле девица-подросток задрала ноги на крышку выдвижного столика ... Оно мне надо? Но потом кто-то этот столик все же выдвинет и будет пузом касаться невидимых следов чужих ботинок", - рассказал Грубич.

Он сделал девушке замечание, но на него она только огрізнулась и он вінужден біл призвать на помощь начальника поезда.

"Я выразил девице замечание. Что сделает адекватный человек? Молча уладит конфликт, еще лучше - извинится. Не тут то было. Зумерша начала активно огрызаться и ни на миллиметр не оторвала ни одной своей ноги. Но я не успокоился, пошел за педагогической поддержкой к начальнику поезда", - отметил ведущий.

Только после беседы с начальником поезда девушка опустила ноги с крышки столика.

Девушка отличилась в поезде "Укрзализныци" (фото: facebook.com/nejnich)

Что думают подписчики ведущего

В комментариях подписчики Константина поддержали его и отметили, что такого неуважения они давно не видели.