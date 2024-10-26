Пострадавшие в результате авиаударов по Запорожью в сентябре 2024 года получают помощь от Фонда Ахметова

Гуманитарная помощь предназначена для людей, которые:

— пострадали в результате вражеских атак по городу с 22.09 до 01.10.2024,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты г. Запорожья.

Также Фонд Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим в результате этих атак: речь идет о лечении, реабилитации, психологической помощи.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней2".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU