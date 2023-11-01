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Пострадавшая от обстрела 71-летняя женщина прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

Фото: пострадала от обстрела 71-летняя женщина прошла реабилитацию от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

71-летняя Светлана Квасова из Подгорного Днепропетровской области пострадала в результате российских ракетных обстрелов 3 июня 2023 года. Женщина оказалась почти в центре удара, получила взрывную травму, осколочные ранения и потеряла память о страшных событиях. Последствия травмы она ощущает до сих пор.

Недавно Светлана прошла курс реабилитации Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

"Когда я узнала, что фонд отправляет на реабилитацию, мы обратились за помощью. У меня тогда была депрессия – и вы не представляете, как я обрадовалась, узнав, что у меня есть путевка. Я плакала... Это так нужно, это большое дело. Большое спасибо всем, кто работает в Фонде Рината Ахметова", - передает женщина.

О том, что произошло, Светлана знает по фото, видео и рассказам близких. Ее воспоминания начинаются со следующего утра, когда она проснулась в чужом доме и услышала от дочери: "Мама, у нас нет дома".

У женщины также произошел микроинсульт, она страдает от сильной головной боли и бессонницы. Светлана признается: во время реабилитации ее состояние улучшилось.

"Знаете, я раньше носила темно-серое, синенькое, никогда на яркое не обращала внимания. На днях пошла покупать шапочку - и купила ярко-розовую. Вот результат реабилитации! Я начала снова чувствовать цвета. Я сжала свое горе, как лепят снежок, с большого к маленькому, и спрятала далеко. Теперь не горе расширяется, а моя душа открывается миру, я открываюсь", - делится женщина.

В рамках программы фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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