Випадіння волосся та порушення сну: лікарі назвали основні симптоми постковідного синдрому

Часто у людей, які перенесли COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Зокрема, постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби. До того ж його неможливо передбачити заздалегідь.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".