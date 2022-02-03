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Випадіння волосся та порушення сну: лікарі назвали основні симптоми постковідного синдрому

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Четвер 03 лютого 2022 18:43
Випадіння волосся та порушення сну: лікарі назвали основні симптоми постковідного синдрому Симптоми постковідного синдрому (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Часто у людей, які перенесли COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Зокрема, постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби. До того ж його неможливо передбачити заздалегідь.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Так, постковідний синдром триває від 5 до 12 тижнів.

Основні симптоми:

  • тривале відновлення після інфікування COVID-19;
  • слабкість;
  • знесилення;
  • тривалий кашель;
  • задишка;
  • втрата смаку та нюху;
  • порушення сну та свідомості;
  • тривожність депресія;
  • головний біль;
  • суглобовий синдром;
  • випадіння волосся;
  • розлади ендокринної системи.

Зазначимо, що наразі немає точного переліку симптомів та станів, які можуть характеризувати постковідний синдром.

Окрім того, лікарі рекомендують дотримуватись режиму сну, збалансованого харчування, помірної фізичної активності.

Також важливо виконувати вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей. До того ж не потрібно забувати про прогулянки на свіжому повітрі.

Як вберегтись від коронавірусу

  • мити руки слід з милом протягом не менш ніж 20 секунд;
  • не торкатися брудними руками очей, носа та рота;
  • якщо захворіли - залишайтеся вдома;
  • потрібно чхати та кашляти у згин ліктя або прикривати рот, ніс серветками;
  • регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;
  • з людьми тримайте дистанцію в 1,5 метри.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо відмовили у вакцинації.

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