Выпадение волос и нарушение сна: врачи назвали основные симптомы постковидного синдрома
Часто у людей, перенесших COVID-19 могут появиться определенные осложнения. В частности, постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни. К тому же его невозможно предугадать заранее.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Так, постковідний синдром длится от 5 до 12 недель.
Основные симптомы:
- длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
- слабость;
- упадок сил;
- длительный кашель;
- одышка;
- потеря вкуса и обоняния;
- нарушения сна и сознания;
- тревожность депрессия;
- головная боль;
- суставной синдром;
- выпадение волос;
- расстройства эндокринной системы.
Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.
Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.
Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.
Как уберечься от коронавируса
- мыть руки следует с мылом в течение не менее 20 секунд;
- не касаться грязными руками глаз, носа и рта;
- если заболели - оставайтесь дома;
- нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
- регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
- с людьми держите дистанцию в 1,5 метра.
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