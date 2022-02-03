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Выпадение волос и нарушение сна: врачи назвали основные симптомы постковидного синдрома

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Четверг 03 февраля 2022 18:43
Выпадение волос и нарушение сна: врачи назвали основные симптомы постковидного синдрома Симптомы постковидного синдрома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Часто у людей, перенесших COVID-19 могут появиться определенные осложнения. В частности, постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни. К тому же его невозможно предугадать заранее.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Так, постковідний синдром длится от 5 до 12 недель.

Основные симптомы:

  • длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
  • слабость;
  • упадок сил;
  • длительный кашель;
  • одышка;
  • потеря вкуса и обоняния;
  • нарушения сна и сознания;
  • тревожность депрессия;
  • головная боль;
  • суставной синдром;
  • выпадение волос;
  • расстройства эндокринной системы.

Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.

Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.

Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.

Как уберечься от коронавируса

  • мыть руки следует с мылом в течение не менее 20 секунд;
  • не касаться грязными руками глаз, носа и рта;
  • если заболели - оставайтесь дома;
  • нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
  • регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
  • с людьми держите дистанцию в 1,5 метра.

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