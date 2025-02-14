Не спешите выбрасывать. 14 способов дать вторую жизнь старому Wi-Fi роутеру

Старый Wi-Fi роутер может показаться бесполезным устройством, но на самом деле у него есть множество интересных применений.
Про 14 полезных способов, которые дадут вторую жизнь старому маршрутизатору, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Если ваш Wi-Fi не покрывает всю территорию дома, можно использовать старый роутер как беспроводной повторитель сигнала. Это позволит расширить зону покрытия сети, подключив старый роутер к новой сети по Wi-Fi.
Хотя могут возникнуть небольшие задержки в передаче данных, этот способ быстро и просто увеличивает дальность беспроводного интернета.
Если к вам часто приходят гости и просят пароль от Wi-Fi, выделите для них отдельную сеть. Это похоже на настройку Wi-Fi ретранслятора, но с одной особенностью: старый роутер подключается к основной защищенной сети и создает открытую точку доступа для новых устройств.
Эта функция встроена во многие маршрутизаторы и по умолчанию блокирует гостям доступ к другим устройствам в сети. Если такой уровень безопасности вас не устраивает, можно настроить дополнительные параметры брандмауэра на основном роутере.
Некоторые модели маршрутизаторов можно перепрошить для проигрывания интернет-радио. Это потребует установки альтернативного программного обеспечения и подключения USB-звуковой карты для вывода аудио.
Несмотря на сложность настройки, такой проект позволит изучить процесс установки кастомной прошивки и освоить базовые принципы потокового вещания.
Большинство современных роутеров имеют всего 4-6 Ethernet-портов, а в беспроводных моделях их может быть еще меньше. Но если у вас дома много устройств, которым нужен проводной интернет, порты могут быстро закончиться.
В таких случаях на помощь приходит старый роутер, который можно использовать как сетевой коммутатор. Это что-то вроде "сетевого удлинителя": просто подключите старый маршрутизатор к новому, и количество доступных Ethernet-портов увеличится.
Чтобы избежать конфликтов в сети, перед этим рекомендуется отключить Wi-Fi на старом роутере.
Если ваш новый интернет-провайдер предоставил роутер без Ethernet-портов или вы пользуетесь 4G/5G-модемом, можно превратить старый маршрутизатор в беспроводной мост. Это позволит подключать устройства через кабель даже в беспроводной сети.
Такой проект не только экономичен, но и сравнительно прост в реализации - достаточно прошить старый роутер альтернативным ПО и настроить его для работы в режиме моста. В результате старый маршрутизатор будет подключаться к Wi-Fi, а его Ethernet-порты можно использовать для проводного соединения.
Хотите хранить файлы на одном устройстве и получать к ним доступ из любой точки дома? Вам поможет NAS (сетевое хранилище) - по сути, это жесткий диск, подключенный к вашей сети. Если выбирать между самодельным NAS и готовым решением, старый роутер поможет сэкономить.
Однако этот способ работает только для роутеров с USB-портом и поддержкой кастомной прошивки (например, DD-WRT). После настройки вы получите удобное хранилище с доступом к файлам из любой точки дома.
Помимо всего прочего, роутер может работать как сервер для простого сайта. Это может быть страница с важной информацией для членов семьи или даже полноценный блог. Кастомные прошивки поддерживают установку LAMP-сервера (Linux, Apache, MySQL, PHP), а значит, вы сможете даже запустить WordPress на старом роутере.
Если вам нужно бюджетное тестовое пространство для проверки тем, плагинов или нового кода, старый роутер может стать хорошим решением.
Если ваш роутер поддерживает кастомные прошивки, его можно превратить в VPN-сервер. Например, если у вас есть подписка на ExpressVPN или другой сервис, вы можете настроить его на маршрутизаторе.
В этом случае все устройства в сети автоматически защищаются VPN, без необходимости устанавливать клиентские приложения на компьютер или смартфон. Некоторые роутеры поддерживают VPN-режим, но только при переключении в режим модема.
Не хотите тратить время на настройку старого роутера? Тогда продайте его! Вы можете выставить устройство на продажу на OLX, Shafa или других маркетплейсах. Укажите производителя и модель, чтобы привлечь покупателей.
Вашими клиентами могут стать люди, ищущие бюджетные решения, а также коллекционеры ретро-техники. Продажа старых гаджетов - отличный способ заработать на покупку нового оборудования.
Современные маршрутизаторы часто позволяют настроить вторичную сеть, что особенно полезно для умного дома и устройств Интернета вещей (IoT). Если ваш текущий роутер не поддерживает такую опцию, используйте старый роутер для создания отдельной сети специально для IoT-устройств.
Как и в случае с беспроводным мостом, его можно подключить к основной сети и использовать для управления "умной" техникой. В случае проблем достаточно просто отключить роутер от сети, а встроенный брандмауэр поможет ограничить нежелательные соединения.
Роутеры обычно работают в режиме plug-and-play, автоматически настраивая подключения. Однако, если вы хотите глубже разобраться в сетевых технологиях, можно использовать старый роутер для тестирования.
Это позволит безопасно изучить работу межсетевых экранов, DMZ, MAC-фильтров и других параметров без риска вывести из строя основную сеть. Даже если что-то пойдет не так, всегда можно выполнить сброс настроек.
Вместо стандартной гостевой сети можно превратить старый роутер в полноценную Wi-Fi точку доступа, например, для бизнеса. Установив специализированное ПО (например, на прошивках OpenWrt или DD-WRT), можно создать Wi-Fi-зону с бесплатным или платным доступом, брендовым интерфейсом и даже рекламными вставками.
Однако важно учитывать соответствие требованиям законодательства о защите данных (CCPA, GDPR и другие). Если ваш роутер совместим с HotspotSystem или аналогичным ПО, это может стать хорошим решением для кафе, магазинов или других заведений.
Старый маршрутизатор можно использовать не только как сеть для умных устройств, но и как полноценный центр автоматизации. Например, прошивка OpenWrt поддерживает инструмент Crelay, который позволяет управлять реле через USB и дистанционно контролировать подключенные устройства.
Это один из множества инструментов, которые можно установить для расширения функционала роутера. Однако такой вариант подходит только для моделей, совместимых с OpenWrt или DD-WRT.
Если вам не нужен старый роутер, его можно передать в благотворительные организации, школы, детские сады, церкви или другие учреждения. Они могут использовать его для расширения сети, организации гостевого Wi-Fi, стриминга интернет-радио и других задач.
Даже если вы не заработаете на этом, ваше устройство принесет пользу.
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