Посольство США вказало Путіну-"історику" на його місце

Посольство США потролило Путіна, новоспеченого "історика", який у звернені до росіян 21 лютого сказав, що сучасну Україну створила Росія, а також заявив про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
Курйозне фото з'явилося на офіційній сторінці посольства у Twitter.
На колажі з різних фото видно, що у часи, коли в Києві був розквіт, культури, писемності, архітектури, на місці Москви не було ще нічого. Точніше були болота.
Українці активно в коментарях різних соцмереж відгукуються до підтримки посольством США України.
"Україна цивілізаційно належить до європейської сім’ї народів. Нашого цвіту по всьому світу в королівських династіях. Ярослав Мудрий знав, як інтегруватися з Європою та посилити родинні зв’язки, а от що могли московити запропонувати Франції, Британії, Швеції, Норвегії? Красу боліт із жабами? Чи жаб-царівн?" - написала Ганна Гопко, екс-депутатка та громадський активіст.
Нагадаємо, що офіційною датою заснування Москви Юрієм Долгорукимк, правнуком Ярослава Мудрого, вважається 1147 рік.
Раніше ми писали про те, що українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати українську армію.