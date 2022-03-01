RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наслідки авіаудару по центру Харкова: що зараз на майдані Свободи (фото, відео)

Автор: Дмитрий Войналович

1 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова. О 8 ранку був нанесений ракетний авіаудар по майдану Свободи.

Як видно на кадрах, знятих очевидцями, снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації.

Ось так виглядає найбільша площа України виглядає прямо зараз:

До слова, на майдані знаходиться пункт "Все для перемоги", де сотні волонтерів проводять збір допомоги для українських воїнів. Місцеві кажуть, що загиблих у наметі в результаті удару немає.

Нагадаємо, що майдан Свободи - центральна площа міста, яка займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі.

Під майданом дві станції метро - "Університет" Салтівської лінії і "Держпром" Олексіївської лінії.

Тут також знаходиться головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому, на щастя, не було студентів під час атаки.

Зауважимо, що Харків не руйнували так, як сьогодні це роблять росіяни, навіть під час окупації міста нацистами у Другій світовій війні...

В ДСНС показали наслідки руйнувань та звітували про постраждалих.

"Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється. Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано", - говориться в повідомленні.

Тим часом за 5 днів війни Росія вже втратила в Україні 5,7 тисяч своїх солдатів.

Усі оперативні і лише перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків