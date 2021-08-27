Останні вихідні літа: які області накриє дощами

Як зазначила синоптик, дощі в суботу захоплять західні області країни, а в неділю варто очікувати опади в центрі та на півночі.

"На Пречисту в Україні погода протягом дня обіцяє бути красивою - м'яке сонце, красиві квіти, сонце і хмари. Найближчої ночі дощі пройдуть на Волині, у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Вдень у суботу суттєві опади в Україні малоймовірні", - зазначила Діденко.

Температура повітря буде комфортна майже у всіх регіонах країни, трохи прохолодніше тільки на заході.

"Температура повітря 28-го серпня сягатиме +20 +26 градусів, на Заході +18 +22 градуси, у східних областях, південній частині, у Дніпрі з районами буде вищою, +25 +30 градусів", - повідомила синоптик.

У неділю дощі пройдуть у західних, північних та частині центральних областей. А ось Схід і південь виявляться в зоні сухої погоди.

"Температура повітря 29 серпня розбіжиться: спека на Сході та Півдні, в центрі, а прохолода – на заході. У північних областях прогнозується в неділю +25 +28 градусів", - написала синоптик.

Погода в Києві

У Києві в суботу очікується суха погода, а в неділю трохи потеплішає, але очікується дощ.

"У Києві на Пречисту буде сухо і +23 градуси. У неділю дощ можливий у другій половині дня, потеплішає до +27 градусів", - зазначила синоптик.

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