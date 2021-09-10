Останні теплі вихідні: синоптики ошелешили змінами погоди

Погода в Україні на вихідних, 11-12 вересня, очікується тепла, сонячна і приємна. У всіх областях країни буде сухо, а зниження температури варто очікувати тільки вночі. Але вже наступного тижня погода кардинально зміниться.

Яка погода чекає українців на вихідних і наступного тижня, розповіли синоптик Наталка Діденко та Український гідрометцентр .

Погода в Україні на вихідних

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на вихідних в Україні буде тепло і сухо. Температура місцями підніметься до +25 +26 градусів. Невеликі локальні дощі можуть пройти на півдні та в Закарпатті.

"11-12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря протягом дня сягатиме +22 +26 градусів. Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, в Херсонській області, локально на Закарпатті може щось трохи покапати, але нічого серйозного", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що не варто захоплюватися літнім гардеробом, через те, що вранці та ввечері буде прохолодно, а ночі – холодні.

У Києві очікується суха і сонячна погода, без опадів.

"У Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - сонячно, зі свіжими ранками та теплими днями. Максимально в столиці протягом суботи-неділі +23 + 25 градусів", - додала синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, нічна температура повітря в Україні на вихідних коливатиметься від +7 +10 градусів на заході, півночі та в центрі. На півдні та сході від +10 до +12 градусів.

Карти погоди в Україні на 11-12 вересня

Погода зміниться в понеділок

13-14 вересня в Україну прийдуть грози та дощі, які охоплять Західні, східні та частину південних областей. У центрі та на півночі буде сухо. Температура почне падати в західних областях, в інших регіонах буде тепло.

У Києві 13 вересня очікується невеликий вітер, але без опадів. Вночі + 12 +14 градусів, вдень +23 + 25 градусів. 14 вересня в столиці пройде гроза, вночі очікується + 11 +13 градусів, вдень +21 + 23 градуси.

Карти погоди в Україні на 13-14 вересня