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Послання з минулого: під Тернополем чоловік виявив дивовижну знахідку

STYLERЖиття    23.12.2019 - 19:22
Послання з минулого: під Тернополем чоловік виявив дивовижну знахідку
Під Тернополем чоловік знайшов у дереві тризуб (Колаж РБК-Україна)

У Тернопільській області чоловік рубав дерева і виявив сюрприз

У Тернопільській області чоловік рубав дерева і виявив в зрізі тризуб і напис "Слава Україні". Місцевий житель розрубав дерево навпіл і не повірив своїм очам. Це сталося в селі Більче-Золоте. Сім'я передала дивовижну знахідку в місцеву бібліотеку.

Історики припустили, що напис вирізали воїни УПА, а згодом він вріс в дерево. В ті роки на цій території діяло підпілля повстанців.

Лісівники та екологи дивуються витівці природи. Колоду хочуть віддати на експертизу, щоб визначити, коли карбувався тризуб і як це робили. Місцеві жителі вважають це справжнім дивом. Кажуть, якби господар розколов колоду в іншому місці то про тризуб і гасло повстанців ніхто б і не дізнався.

Чоловік знайшов у дереві тризуб (24 канал)

"Дуже чітко видно. Це тризуб і це не просто вирізаний лобзиком, як кажуть, а це дійсно наріст. Тут навіть такий наріст був і тут є тризуб. І написано "Слава Україні!" - розповіла бібліотекар.

Зараз біологи намагаються з'ясувати, як герб і напис опинилися всередині колоди, місцеві жителі вже планують зробити музейний експонат. Його планують урочисто відкрити до дня народження Степана Бандери.

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