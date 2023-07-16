Посевной календарь на август 2023: что и когда можно делать в саду или на огороде

Посевной лунный календарь помогает выбрать оптимальные даты для работы на огороде или в саду. С древних времен люди верили, что хороший урожай и здоровье растений во многом зависит от фаз Луны.
Какие даты в августе 2023 года будут самыми удачными для дачных и садовых работ - читайте в материале Styler.
Август - последний месяц лета, поэтому большинство работ в саду или на огороде будет связано с уборкой урожая, подготовке к следующему году. Также стоит позаботиться о более поздних культурах, который вы будете собирать в сентябре или октябре.
Посадкой растений тоже можно заниматься - тех культур, которые созревают быстро и дают урожай за 2 месяца. А еще - нужно защитить растения, будущий урожай и почву от различных вредителей. Также очень важен полив, так как в августе почва самая сухая.
Самые удачные дни для посева и посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений: 1, 2, 3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа
Когда нужно заниматься овощами и зеленью:
Редис: 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа
Картофель: 4, 5, 13, 14 августа
Свекла и морковь: 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа
Зеленый лук: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа
Помидоры: 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа
Перец: 20, 21, 22, 23, 24 августа
Огурцы: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 августа
Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 августа
Кабачки, патиссоны, тыква: 13, 14, 20, 21, 22 августа
Фасоль, горох и другие бобовые: 20, 21, 22 августа
Зерновые: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 августа
Листовой салат: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 31 августа
Шпинат: 6, 7, 20, 21, 22, 31 августа
Кресс-салат, руккола и другие листовые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 августа
Укроп: 8, 9, 27, 28 августа
Петрушка, кинза: 20, 21, 22, 31 августа
Пряные травы: 18, 19, 23, 24, 31 августа
Сбор лекарственных и чайных культур: 17, 18, 19, 23, 24 августа
Работы в саду
Земляника и клубника: 10, 11, 12, 13, 14 августа
Плодовые деревья: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 августа
Черешня: 8, 9, 17 августа
Орехи: 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 августа
Лекарственные ягоды (калина, шиповник, рябина, облепиха): 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 августа
Ягоды кустарные: 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа
Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 августа
Цветы
Однолетние: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа
Многолетние: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа
Луковичные и клубневые цветы: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 августа
Комнатные растения: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 августа
Какие работы и когда можно выполнять
Прополка и прореживание растений: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 августа
Внесение органических удобрений: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа
Борьба с болезнями и вредителями: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка декоративных деревьев и кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка плодовых деревьев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка плодово-ягодных кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
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