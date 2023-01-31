"Новая почта" открывает собственную авиакомпанию: что известно

Что известно об авиакомпании "Новой почты"

Совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов рассказывает, что открытие собственной авиакомпании - это хорошее логистическое решение. Авиалиния будет называться "Supernova Airlines".

"Собственная авиакомпания - это, во-первых, большая скорость доставки посылок. Во-вторых, это качество, поскольку мы получаем полный контроль над логистикой", - говорит он.

Раньше НП пользовалось услугами других авиакомпаний, однако недостатки были в том, что компания зависела от количества свободного места и стоимости перевозок.

Уже в марте собственная авиакомпания "Новой почты" начнет первые коммерческие рейсы. Сейчас заканчиваются тестовые полеты.

"Новая почта" открывает собственную авиакомпанию "Supernova Airlines" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Компания будет перевозить посылки на двух самолетах АН-26 1978-го и 1982-го годов. Они будут перевозить грузы только по Европе, а размещаться будут в Польше до окончания войны.

Что касается международных посылок в Украину, то они будут доставлены наземными путями через закрытие воздушного пространства. После войны самолеты НП будут доставлять грузы в аэропорты "Борисполь" и "Львов".

Новые отделения в Европе

В октябре прошлого года НП появилась в нескольких городах Польши, ведь именно в этой стране находится большое количество украинских беженцев. К декабрю среднее количество доставок через все польские отделения составляло 2500 в сутки.

В первой половине 2023 года отделения почты появятся в Германии, Литве, Чехии и Румынии. Количество отделений в Польше вырастет до 48. И хоть пока "Новая почта" не доставляет между странами Европы, в будущем это вероятно изменится.